Bayramda 1 milyon kişi tatil yaptı; turizm harcaması 1 milyar lirayı geçti

10 günlük Kurban Bayramı tatilinde, yurt dışı ve yurt içi olmak üzere toplamda 1 milyon 100 bin kişi tatil yaptı. Tatilcilerin 10 günlük turizm harcaması 1 milyar 100 milyon lirayı geçti.

Kurban Bayramı tatilinin 10 güne çıkarılması vatandaşa uzun bir tatil yaşatırken, turizm sektörünün de yaralarına ilaç oldu. 10 günde yurtdışı ve yurt içinde 1 milyon 100 bin kişilik turizm hareketi oluştu. Buna karşılık ortaya 1 milyar 100 milyon liralık da ekonomik hacim çıktı. Akdeniz ve Ege sahilleri ile adalarda oteller yüzde 100 doluluğa ulaşılırken, yurt dışı turları da büyük oranda ilgi gördü. Yalnızca tatil lokasyonları değil, Türkiye’nin pek çok noktasında harekete neden olan 10 günlük tatilin küçük esnafa da kazandırdığı belirtildi.

Milliyet'ten Duygu Erdoğan'ın haberine göre Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Başaran Ulusoy, uzun bayram tatilinin hem vatandaşa, hem de turizm sektörüne ‘iyi’ geldiğini anlatarak, oluşan tatil hareketinden Türkiye’nin tüm şehirlerinin faydalandığını söyledi. Ulusoy, şöyle konuştu:

“Geçen yıl Kurban Bayramı 9 gün olarak gerçekleşmişti. Buna karşılık da 700 bin civarında insan turizm hareketine katılmıştı. Bu yıl da uzun olan bayramda, son dakika planlamalarının da kolay yapılabilmesi sayesinde 1 milyon 100 bin kişilik turizm hareketi oluştuğunu tahmin ediyoruz. Karşılığında ise 1 milyar 100 milyonu aşan bir ekonomik hacim oluştu. Bölgelerin küçük esnafları, konaklama yerleri, acenteler de bu hareketlilikten olumlu etkilendi.”

Yurt içinde yaşanan hareketlilikte ilk sırayı Akdeniz ve Ege kıyılarının aldığını belirten Ulusoy, buralarda doluluk oranlarının yüzde 100 olduğunu dile getirdi. Ulusoy, ayrıca yurt dışı turlarına da ilgi olduğunu, en çok İtalya, İspanya ve Balkan turlarının tercih edildiğini ifade etti.

"Ekim sonuna kadar canlı olacak"

Uzun tatillerin tatilci açısından önemine dikkat çeken Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, bu sürenin hem tatile, hem akraba ziyaretine, hem de dini vecibelerin yerine getirilmesine yettiğini söyledi. Ayık, şu ifadeleri kullandı:

“Bu da çalışanlara moral olurken, turizm başta olmak üzere pek çok sektöre de kazandırdı. 500 bin kişinin, konaklama tesislerinde kaldığını tahmin ediyoruz. Ciddi sayıda bir kesim de memleketlerine, yazlıklarına gitti. Bu sayede önemli bir ekonomik hareket oluşmuş oldu.”

Yurtdışından gelen turist sayısının da yükselişini koruduğunu belirten Ayık, Orta Avrupa’dan da bir toparlanma sinyali aldıklarını dile getirdi. Ayık, “Bulunduğumuz sezon zaten canlı bir sezondu. Ama başlayan bu hareket pek çok noktada, Avrupalının tatilleriyle birlikte ekim ayı sonuna kadar devam edecek” dedi.

"Kültür turuna katılım da arttı"

Prontotour Yönetim Kurulu Başkanı Ali Onaran, bayramın turizm sektörü açısından oldukça iyi geçtiğini anlatırken, özellikle kültür turlarında gözle görülür bir artış oluştuğunu ifade etti. Onaran, “Sadece otel sattığımız güney kıyılarıyla birlikte kültür turlarının da önemli oranda geçen yıla göre arttığını gördük. Yurt dışında Balkanlar, İtalya ve Fransa çok ilgi gördü. Tabii son dakikada tatilin uzatılması tur operatörleri açısından planlamayı zorlaştırıyor ama güzel bir bayram daha geçirdik” diye konuştu.

"Şehirden kaçıyoruz"

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Timur Bayındır da büyük bir bayram hareketliliği yaşandığını belirterek, turizm sektörünün de olumlu etkilendiğini ifade etti. Bayındır, “Elbette kıyı bölgeler ve memleket ziyaretleri önem kazandı. Şehir otelleri bu hareketlilikten genelde büyük bir pay alamaz. Çünkü zaten bu hareketlilik şehirden kaçıyor” ifadelerini kullandı.