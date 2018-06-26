Bayram ziyaretine giden Suriyelilerin dönüşleri başladı

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- RAMAZAN Bayramı\'nı ülkelerinde geçiren Suriyelilerin, Kilis\'in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden dönüşleri başladı.

Kilis Valiliği\'nin izniyle Ramazan Bayramı için 18 Mayıs-13 Haziran arasında ülkelerine giden 52 bin 114 Suriyelinin Türkiye\'ye dönüşleri başladı. Öğle saatlerinden itibaren Suriyelilerin Türkiye\'ye geçişlerine izin verilirken, Babul Selam Sınır Kapısı\'nda yoğunluk oluştu. Babul Selem Sınır Kapısı\'nda, Göç İdaresi görevlilerince işlemleri yapılan Suriyeliler, güvenlik kontrolü ve üst aramalarının ardından Öncüpınar Sınır Kapısı\'na getiriliyor. Suriyeliler, buradan, Türkiye\'nin çeşitli kentlerine gidiyor.

Suriyelilerin dönüşleri 31 Temmuz\'a kadar sürecek. Bu tarihten sonra gelenlerin ise yurda alınmayacağı belirtildi.



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