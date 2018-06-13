Bayram ziyaretine giden doktor kaza yaptı: 5 yaralı

Uğur ÇAKMAK / SELENDİ (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Selendi ilçesinde, virajda takla atan ve şarampole düşen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 14.30 sıralarında, Kınık Mevkii\'nde meydana geldi. Kula\'dan Selendi yönüne gelen Kula İlçe Sağlık Müdürlüğü\'nde görevli Dr. Güldane Kaçar (42) yönetimindeki 63 HA 452 plakalı otomobil, virajda savrularak takla attı. Otomobil, yol kenarındaki yeşillik alana uçtu. Kazada sürücü Güldane Kaçar ile Şefika Kaçar (78), Hüseyin Kaçar (14), Ertuğrul Kaçar (10) ve Yusuf Kaçar (8) yaralandı. Vatandaşlar kazayı görünce sağlık ekiplerine bildirdi. Kaza yerine elen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla çevre hastanelere kaldırdı. Araçtakilerin, memleketleri Selendi ilçesine bayram ziyareti için gittiği öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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