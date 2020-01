Bayram ziyaretinde 5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar!

Konya’da bayram ziyaretine gelen 5 yaşındaki kuzeni T.R.D.’ye cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 16 yaşındaki A.T., çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre olay, Kurban Bayramı’nın 3’üncü günü merkez merkez Meram İlçesi Hacı İsa Efendi Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre T.R.D., ailesiyle birlikte bayram ziyareti için dedesi H.T.’nin evine geldi. Minik kız, dayısının oğlu olan kuzeni A.T. ile karşılaştı. Aile sohbet ettiği sırada A.T., iddiaya göre, kuzenine başka bir odada cinsel istismarda bulundu. T.R.D.’nin durumu ailesine anlatması üzerine aile polise giderek şikayetçi oldu. Hastanede tedavi altına alınan kızın yapılan kontrollerinde, cinsel istismara uğradığı saptandı. Minik kız doktorlar tarafından tedavi altına alınırken, anne ve babası fenalaştı. T.R.D.’ye ve ailesine psikolojik destek sağlanacağı öğrenildi.

Olaydan sonra kişisel eşyalarını da evde bırakarak kaçan şüpheli A.T., polis tarafından şehir merkezinde yakalandı. İfadesi alınmak üzere Çocuk Şube Müdürlüğü’ne götürülen A.T., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. A.T., çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.