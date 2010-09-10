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BAYRAM ZİYARETİ ÖLÜMLE SON BULDU KONYA (A.A)

10 Eylül 2010 18:39

-BAYRAM ZİYARETİ ÖLÜMLE SON BULDU KONYA (A.A) - 10.09.2010 - Konya'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Veli Ecevit (19) yönetimindeki 42 PG 050 plakalı otomobil, merkez Karatay ilçesi Karaaslan Dede Mahallesi Karaaslan Caddesi'nde Nebi Bilir (64) idaresindeki 42 LP 861 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazada, yolun kenarındaki demir korkuluklara çarptıktan sonra durabilen minibüsteki Nebi Bilir ve Hatice Bilir (59), aracın ön camından fırlayarak su kanalına düştü. Nebi ve Hatice Bilir olay yerinde hayatını kaybetti. Minibüste bulunan Bekir (11) ve Şefika Bilir ile otomobil sürücüsü Ecevit (19) ve otomobilde bulunan Mustafa Ünlü (16) yaralandı. Ambulanslarla Konya'daki hastanelere kaldırılan yaralılardan Bekir Bilir, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazada yakınlarını kaybedenler, cenazelerin getirildiği Konya Numune Hastanesi Morgu önünde sinir krizleri geçirdi.  Minibüsteki ailenin, bayram ziyareti için bir yakınlarının evine gittiği öğrenildi.

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