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Ekonomi

Bayram yaklaşıyor, kurbanlık fiyatları belli oldu

Kurban bayramı yaklaşırken Et ve Balık Kurumu fazla mesai yapmaya başladı. İthal kurbanlıklar yolda. Vatandaşın sağlıklı ve ucuz kurbanlık alabilmesi için her türlü &ou

14 Ekim 2011 03:00


T24 - Kurban bayramı yaklaşırken Et ve Balık Kurumu fazla mesai yapmaya başladı. İthal kurbanlıklar yolda. Vatandaşın sağlıklı ve ucuz kurbanlık alabilmesi için her türlü önlem alınıyor.

Kurbanlık Fiyatları El Yakacak

Miliyet gazetesinin haberine göre, Et ve Balık Kurumu, özellikle Trakya bölgesi için büyükbaş hayvan ithal ediyor. Et ve Balık Kurumu Genel Müdürü Bekir Ulubaş hayvan ithal edilmesinin gerekçesini "Trakya bölgesi ari bölge ilan edildi, Anadolu'dan geçişlerimiz de kısıtlandığı için orada kurbanlık sıkıntısı olmasın, vatandaş değerinden kurban alsın fazla fiyat vermesin" sözleriyle açıkladı.


Brezilya, Avustralya ve Meksika'dan alınan yaklaşık 18 bin kurbanlık, 24 Ekim'den itibaren Türkiye'de olacak.


Her türlü sağlık kontrolünden geçirilen hayvanlar, Lüleburgaz'daki Türkgeldi Çiftliği'nde satışa sunulacak.


İthal kurbanlıkların seçilmesinde büyük özen gösteriliyor. Hayvanlar veteriner hekim kontrolünden geçirilerek kurbanlık vasfı taşıyıp taşımadığı kontrol ediliyor.


Ulubaş bu konu ile ilgili "Gemiden inerken fiyatı, canlı kilogramı 10 TL artı KDV. Zaten geçen sene de serbest piyasada kurbanlıkların fiyatı 12 TL idi. Bu sene de böyle olacağını tahmin ediyorum." dedi.


Yani 450-500 kilogramlık bir büyükbaş kurbanlığın fiyatı 4 bin 500-5 bin lira olacak.




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