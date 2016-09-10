Bayram trafiğinin ilk gün raporu; 10 ölü 44 yaralı!

Kurban Bayramı tatilinin ilk gününde, yurdun çeşitli bölgelerinde meydana gelen trafik kazalarında 3'ü polis 10 kişi yaşamını yitirdi, 44 kişi yaralandı

Habertürk’ün haberine göre, dokuz günlük bayram tatilinin başladığı dün akşamdan bu yana yurt genelindeki trafik kazalarında 3'ü polis toplam 10 kişi hayatını kaybetti, 44 kişi yaralandı.

Kastamonu'nun Araç ilçesinde Sabri Örnek (29) yönetimindeki 34 SNE 73 plakalı otomobil, Gemi köyü mevkisinde devrildi. Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Döne Örnek, Kübra Örnek (7), Büşra Örnek (7), Sultan Sarıkulak (25), İsa Sarıkulak (17), Sema Sarıkulak (15) yaralandı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde Yunus timlerinde görevli polis memuru Mahmut Sarıtaş'ın (30) kullandığı motosiklet, Hasan Gönüllü Bulvarı'ndan Bereketli istikametine giderken S.A. (30) idaresindeki 20 B 2889 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada polis memuru Mahmut Sarıtaş ile otomobil sürücüsü S.A. ve otomobildeki M.A. yaralandı. Servergazi Devlet Hastanesine kaldırılan Sarıtaş, müdahalelere rağmen şehit oldu.

Polis aracı takla attı

Muğla'nın Milas ilçesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amiri olarak görev yapan komiser Ali Can Dövüşçü (24) idaresindeki 48 KY 864 plakalı sivil polis aracı, kontrolden çıkarak takla attı. Araçtan savrularak yere düşen Dövüşçü olay yerinde hayatını kaybetti.

Artvin'in Oltu İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Halil Duman (36) yönetimindeki 75 AV 007 plakalı otomobil, Borçka-Hopa karayolunun Cankurtaran mevkisinde yaklaşık 200 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kaza ihbarının ardından olay yerine giden İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, jandarma ve sağlık ekipleri, Duman'ın cansız bedenine ulaştı.

Askeri araç devrildi

Van'ın Başkale ilçesinde askeri konvoydaki zırhlı araç devrildi. Kazada yaralanan iki asker, Başkale Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde Murat S'nin kullandığı 57 KK 337 plakalı kamyon, Otogar kavşağında Adem Yiğit idaresindeki 60 KY 248 plakalı motosikletle çarpıştı. Motosikletteki Fadime Yiğit (40), kaza yerinde yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ile eşi Derya Yiğit (27), kaldırıldıkları Erbaa Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Adana'nın Sarıçam ilçesinde, Necdet Kılıç (55, Kozan Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışırken sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 09 AAD 20 plakalı otomobilin çarpması sonucu olay yerinde öldü.

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde Cafer Kuşçu (80) yönetimindeki 80 KU 228 plakalı traktör, Akdam köyünde yol kenarındaki ağaçlara çarptıktan sonra devrildi. Kazada sürücü Kuşçu yaşamını yitirdi, oğlu Onur Kuşçu ve kızı Selma Kahraman yaralandı.

Tramvay ezdi

Samsun'da Atatürk Bulvarı'nda rayların bulunduğu noktadaki güvenlik bariyerini aşarak karşıya geçmek isteyen İhsan Kır (24), Büyükşehir Belediyesine bağlı Samsun Hafif Raylı Sisteme (SAMULAŞ) ait "Tekkeköy" adlı tramvayın altında kaldı. Yaklaşık 30 metre sürüklenen Kır, olay yerinde hayatını kaybetti.

Çorum'da Ercan E'nin kullandığı 19 UT 037 plakalı kavak yüklü traktörün kepçesinden düşen Şakir Selim yaşamını yitirdi.

Ordu'nun Gülyalı ilçesinde Elilov Vidadi (50) idaresindeki Azerbaycan plakalı tır, Turnasuyu Mahallesi mevkisinde kaldırıma çıkarak, 10 araca ve iki iş yerine çarptı. Kazada tır sürücüsü ile park halindeki yolcu minibüsünde bulunan 8 kişi yaralandı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 73 FC 818 plakalı minibüs ile yabancı plakalı otomobil çarpıştı. Kazada araçlardaki Ramazan Akbaş, Mehmet ve Bahar Tikici, Hacı ve Sevilay Durmuş, Mehmet Emin Aşikar, Devran ve Mahsum Çakır ile Piruze Acar yaralandı.

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde Nihat Karagöz idaresindeki 44 KF 627 plakalı otomobil, AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Hulusi Yazgan yönetimindeki 44 KE 317 otomobil ile çarpıştı. Kazada Yazgan ile otomobilde bulunan Hekimhan Belediye Meclis Üyesi Ahmet Levent, AK Parti mahalle temsilcisi Benli Benli ve Mesut Benli yaralandı.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde Yusuf Çelik yönetimindeki 63 HR 277 plakalı otomobil, Mardin-Diyarbakır karayolunda, yol kenarında bulunan bariyerlere çarptı. Kazada sürücü Çelik, Kübra Çelik ve Rojhat Çelik yaralandı.

Serik’te zincirleme kaza

Antalya'nın Serik ilçesinde Hüseyin Taş idaresindeki 07 LF 494 plakalı tur otobüsü, Uğur Çevik yönetimindeki 07 GBT 57 plakalı minibüse arkadan çarptı. Minibüs, çarpmanın etkisiyle önde giden Mustafa Yalınlar'ın kullandığı 07 FPS 04 plakalı otomobile çarptı. Zincirleme kazada minibüste bulunan Abdullah Sezer ve Mehmet Sait Acar yaralandı.

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde Ahmat Marand yönetimindeki 41 A 75916 plakalı tır, Palas Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü sürücü Marand yaralandı.

Karaman'daki trafik kazasında da 2 kişi yaralandı.