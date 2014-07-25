Bayram trafiği İstanbul'u vurdu, TEM'de 15 km kuyruk oluştu

Ramazan bayramını memleketlerinde ya da tatilde geçirmek isteyenler, TEM Otoyolu Bolu Gerede ve Yeniçağa gişelerinin önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Yaşanan yoğunluk ve kazalar sonucu 15 kilometreyi bulan araç kuyrukları oluştu. İstanbul'da da şu anda trafik adeta durma noktasına geldi.

‘Daha fazla ilerleyemedim’

DHA’nın haberine göre, trafik yoğunluğu nedeniyle aracını otoyol kenarına çekip trafiğin açılmasını bekleyen Nizamettin Açıkdilli adlı vatandaş, “Kurtköy'de havaalanına gidiyorum. Okmeydanı'ndan FSM köprü girişine 2 saatte geldim. Artık ayaklarım koptu. Dur kalk, dur kalk, daha fazla ilerleyemedim. Ben de aracımı yok kenarına çektim. Trafiğin açılmasını bekliyorum" dedi.

‘Bağcılar'dan köprüye 4 saatte geldik’

FSM köprüsü girişinde bir otobüsün arızalanması da trafiği olumsuz etkiledi. Otobüsle Sivas'a giden Durmuş Kaya, “Trafik nedeniyle 4 saatte Bağcılar'dan köprü girişine kadar geldik. Otobüsümüz köprü girişinde aks kesti. Tekeri kaldırdık, tamirci bekliyoruz. Yolda kaldık. Bekliyoruz" diye konuştu.

Düzce'ye gittiğini söyleyen Cemalettin Alsancak da, “Üç kilometreyi 1 saatte aldım. Yoğunluk yok ki! Zürih'te yaşıyoruz biz!" dedi.

Seyyar satıcılar "bayram" yaptı

Vatandaşların trafikte beklemesi seyyar satıcıların işlerini açtı. Yoğun trafikte ilerleyen sürücülere su, fındık ve simit satan seyyar satıcılar adeta bayram yaptı.

Her bayram öncesi olduğu gibi, bu bayram öncesi de trafikte yoğunluk yaşanmaması için alarm verildi. Haftasonu tatili de eklenince 5 güne çıkan bayram tatili değerlendirmek isteyenler bugünden yola çıkmaya başladı. Bayram trafiği yoğunluğunun bu akşam saatlerinde başlayabileceği dikkate alınarak bugünden TEM ve D-100 karayolunda tüm bakım ve onarım çalışmaları durduruldu. Olası kazalarda anında müdahale edilip yolun hemen ulaşıma açılabilmesi için TEM yolunun Kocaeli geçişinde her 5 kilometrede bir trafik ekibi bulunduruluyor.

15 kilometreye ulaştı

Ramazan Bayramı için erkenden yola çıkanlar TEM Gerede ve Yeniçağa gişeleri önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Karadeniz ile bağlantıyı sağlayan Gerede gişelerinin önünde 10 kilometreyi bulan araç kuyrukları oluştu. Trafik ekipleri Gerede gişelerinin önündeki yoğunluğu azaltmak için araçları Gerede gişelerinden önceki Yeniçağa gişelerine yönlendirdi. Yeniçağa gişelerinin önünde de 15 kilometreyi bulan araç kuyrukları oluşurken zaman zaman meydana gelen trafik kazaları da ulaşımı etkiledi.

Trafik ekipleri maddi hasarlı kazalar nedeniyle araçların yoldan kaldırılmasını sağlayarak yolda bekleyen araçları gişelere doğru yönlendirdi.

Trafik yetkilileri TEM Otoyolu’nda yaşanan yoğunluğun hafta sonuna kadar devam etmesinin bekleniyor.

İDO’dan ek seferler

Bu arada İDO, bugünden itibaren 30 Temmuz Çarşamba gününe kadar uzanan 6 günlük süre içinde birçok hatta ek seferler koydu. Yapılan açıklamada, İDO, 6 günlük sürede yaklaşık 3 bin 550 sefer gerçekleştirerek 3 milyon 160 bin yolcu ve 250 bin araç taşımayı planlıyor.

Bayram tatili boyunca oluşacak yoğunluğa karşı, 6 günlük tatil süresince hızlı feribot ve dış hat deniz otobüsü hatlarında 740 sefer yapılacak.

İDO Feribot ve deniz otobüsü hatlarında sefer sayılarını da artırırken, öngörülenin üzerinde oluşacak talepler de ek seferler ile karşılanacak. Ramazan Bayramı tarifesi kapsamında, 455 Hızlı Feribot, 286 Dış Hat Deniz Otobüsü, 330 İç Hat Deniz Otobüsü ve 2 bin 476 Araba Vapuru seferi ile toplam 3 bin 550’ye yakın sefer yapacak.

Eskihisar- Topçular hattında 17 gemi ile 24 saat yapılacak, aralıksız seferlerde yaklaşık 2 milyon 550 bin yolcu ve 184 bin araç kapasitesi sunacak. İDO ayrıca iç hat deniz otobüsü ve Sirkeci- Harem araba vapuru hattında 26 Temmuz 2014 Cumartesi - 30 Temmuz 2014 Çarşamba tarihleri arasında Pazar günü tarifesi uygulayacak.

Bu noktalara dikkat!

İstanbul’dan yola çıkan araç sürücülerinin TEM ve D-100 karayolunun Kocaeli geçişinde, en çok Dilovası Rampası, tüneller ve Hereke geçişi, Mağaraburnu Virajı’nda çok dikkatli olmaları gerekiyor. Kazaların daha sıklıkla görüldüğü bu noktalarda sürücülerin aşırı hız yapmaktan kaçınmaları ve sollama yapmamaları öneriliyor.

TEM’den gelinp Ankara yönüne gidecek araçların zorunlu olmadıkça İzmit kent içine girmemeleri ve TEM’den yollarına devam etmeleri öneriliyor. Yalova Bursa ve İzmiristikametine gidecek olan ve Eskihisar feribos iskelesine girmeyen araç sürücülerinin ise TEM’in Doğu turnikelerinden İzmit’e girip buradan İzmit-Yalova yoluna girmeleri isteniyor.

İstanbul'da trafik durma noktasında

İstanbul'da özellikle boğaz köprülerine giden ana yollar adeta durma noktasına geldi. TEM Avrupa Anadolu geçişinde FSM Köprüsü trafiğk yoğunluğu Altınşehir'den başlıyor. Yaklaşık 20 km'lik yolda araçlar adeta adım adım ilerliyor.

E-5'te ise Avcılar'dan Boğaziçi Köprüsü'ne kadar büyük yoğunluk yaşanıyor.