Bayram tercihi yurt dışı tatil

Hükümet Sözcüsü, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek’in Bayram tatilinin 9 gün olacağını açıklamasının ardından tur şirketleri harekete geçti. Tatilcilerin sayısının yoğunluğu, tur düzenleyen şirketler için son on yılın en iyi bayramını geçirmelerine neden oldu. Tur operatörlerine göre, tatilin uzun sürmesi ve havaların iyi gitmesi, tatilcileri yurt dışına yöneltti. Ek turlar düzenlenmeye, uçak seferleri artırılmaya başlandı.



Operatörler, yeni karar vereceklere de Tunus ve Fas gibi ülkeler ile Balkanlar ve Uzak Doğu gibi vizesiz gidilebilecek bölgeleri tavsiye etti. Etstur Yurt Dışı Turlar Müdürü İbrahim Cenk Okumuş, dokuz güne çıkan Ramazan Bayramı tatili için satışların "iyi gittiğini" söyledi.



Talebin geçen yılın iki katına çıktığını belirten Okumuş, vatandaşların tatilin tamamını değerlendirmeye çalıştığını, 5-9 gün süren uzun turların şimdiden dolmaya başladığını kaydetti.



Okumuş, en çok İtalya, Orta Avrupa ve Mısır turlarına talep geldiğini ifade ederek, "Bu üç bölgeye bayağı yoğun talep aldık. O kadar talep aldık ki buralara ilave uçaklar, ek seferler koymaya başladık. Biz korkuyorduk, 'Acaba yaza çok mu yakın' diye ama herkes yoğun ilgi gösterdi. Hatta Mısır'da Şarm El Şeyh'e de gelen talepler üzerine ek seferler koyduk" dedi.



‘Mevsim açısından en iyisi Fas’



Okumuş, bundan sonra karar vereceklerin vize soruyla karşılaşacağına dikkati çekerek, kolay vize alınan veya vizesiz gidilebilen ülkeleri tavsiye etti. Vize istemeyen ülkeler arasında, tatilin uzunluğu ve mevsim açısından en fazla Fas'ı önerdiğini belirten Okumuş, 7 günlük "Kraliyet Şehirleri" turunun farklı bir kültürü görme açısından eğlenceli olabileceğini dile getirdi.



İşte gözden çıkarmanız gereken meblalar



Okumuş'un öneri listesinde ikinci sırayı Hırvatistan-Dubrovnik, üçüncü sırayı da Tunus turları aldı. Mısır vizesi iki günde çıktığı için, yılın son deniz keyfini, farklı bir ülkede yaşamak isteyenlere Şarm El Şeyh, bambaşka coğrafyaya gitmeyi arzulayanlara da Güney Afrika, Uzak Doğu ve Maldivler öneriliyor. Vatandaşların, Tunus turları için en az 299 avro, Dubrovnik için 499 avro, Fas için de 599 avroyu gözden çıkarmaları gerekiyor.



‘Avrupa için en güzel zaman’



Pronto Tur Pazarlama Müdürü Sarp Özkar da "Acentalar açısından bakıldığında, bu yıl, belki de son on yılın en iyi bayramı olarak geçiyor. Tahmin ettiğimizin çok çok üzerinde bir satışla karşılaştık" dedi.



Şimdiden tur kontenjanlarını yaklaşık yüzde 50-60 artırmak zorunda kaldıklarını, bunların tamamının da dolmak üzere olduğunu belirten Özkar, talepteki bu artışı şöyle değerlendirdi: "Her yıl bayram dönemi 10 gün geri geldiği için, şu anda yaz dönemine denk geldi. Bunun en büyük artısı şu: Havalar soğumamış oluyor. İnsanlar hem Türkiye'de hem yurt dışında denize girme şansına sahipler. Daha önemlisi, Avrupa'nın bütün şehirlerinde eylül sonu, gezebileceğiniz en güzel zamandır. Yani, Amsterdam, Roma ve Paris'e gidin, üşümeden ve sıcak basmadan gezebileceğiniz en güzel zaman sonbahardır. O da tam bayrama denk gelmiş

durumda."



‘Uzun tatiller revaçta’



İlginin daha çok yurt dışına yönelik olduğunu, bayramda 7 bin 500 kişiyi yurt dışına götüreceklerini ifade eden Özkar, "Bu Pronto turun kurulduğu günden beri, kendi adına, kırdığı bir rekor olacak" dedi. Özkar, tatilcilerin bu yıl, önceki yıllardaki 3-4 günlük iki şehir

gezilen turlardan ziyade, 7-8-10 günlük, 3-5-7 ülkeyi içeren turlara gitmeyi istediğini de belirterek, "Türk insanı, 'Gitmişken maksimum ülke görelim' mantığındadır. Dolayısıyla bu turlar, şu anda ciddi şekilde rağbet gördü" diye konuştu.



Bayramda, en çok Orta Avrupa ve İtalya ile vizesiz Yunan adaları turlarının tercih edildiğini bildiren Özkar, hatta İtalya için konulan ek turun da dolmak üzere olduğunu, bayramda İtalya'ya toplam 2 bin kişi götüreceklerini belirtti.



‘Elveda Rumeli’ dizisinin etkisiyle Balkanlara tur



Pronto Tur Pazarlama Müdürü Özkar, yurt dışına çıkmayı düşünen ama kararını hala veremeyen vatandaşlara, vize sorunundan dolayı, Fas, Tunus, Balkanlar, Dalmaçya sahilleri, Mısır ve Uzak Doğu'yu tavsiye ettiklerini söyledi.



Uzak Doğu ve tropikal bölgelerin de şu dönem en güzel zamanları olduğunu vurgulayan Özkar, vatandaşlara uzun bayram tatilini değerlendirmelerini önerdi. Özkar, "Dünyada seyahat edilebilecek en güzel periyota denk geldi bayram ve 10 günlük de olunca bütün insanlar bunu değerlendirir, diye düşünüyoruz" dedi.



Öte yandan Özkar, "Elveda Rumeli" dizisinin Balkanlara ilgiyi artırdığını vurgulayarak, "Diziyle birlikte ciddi şekilde, Makedonya ve Bosna Hersek turlarına talep yaşanmaya başlandı. Bununla ilgili 6 ülkenin görülebileceği 10 günlük tur koyduk" açıklamasında bulundu.Yunan adaları turları 299 avro, Mısır turları 149 avro, Uzak Doğu turları

999 avrodan başlıyor.