Bayram tatilinin ilk 6 gününde yaşanan trafik kazalarında 63 kişi hayatını kaybetti, 313 kişi yaralandı

Kurban Bayramı tatilinin ilk 6 gününde, yapılan uyarılar ve alınan tüm önlemlere karşın çok sayıda trafik kazası meydana geldi. Çoğu aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu meydana gelen 102 kazada, 63 kişi öldü, 313 kişi de yaralandı.

Bakanlar Kurulu kararı ile Kurban Bayramı tatilinin 10 güne çıkarılmasıyla vatandaşlar, 25 Ağustos Cuma günü mesai bitiminin ardından memleketlerindeki yakınlarını ziyarete veya tatil yerlerine gitmek üzere yollara çıktı.

25 Ağustos Cuma günü saat 18.00'den Arefe günü saat 21.00'e kadar meydana gelen 102 kazada, 62 kişi öldü, 313 kişi de yaralandı.

En fazla kaza ve can kaybı arefe günü oldu

Arefe günü olan 31 Ağustos Perşembe günü ise ölümlü kazanın en çok yaşandığı gün oldu. Samsun'da 3, Karabük, Bursa, Sakarya, Çorum ve Kocaeli'de 2'şer, İzmir, Gaziantep, Elazığ, Amasya, Trabzon, Kayseri, Ordu, Aydın, Konya, Karaman, İstanbul ve Şunlıurfa'da meydana gelen 25 kazada, 13 kişi yaşamını yitirdi, 67 kişi yaralandı.

Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Kaza dün (31 Ağustos 2017) saat 20.30 sıralarında D-200 karayolu Zara ilçesi Tepeköy köyü Kanlıarmut mevkiinde meydana geldi. Ağrı'nın Doğubeyaz ilçesinden Ankara'ya giden Desi Sosa yönetimindeki 74 AG 653 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada otobüsün altında sıkışan sürücü Desi Sosa olay yerinde hayatını kaybederken, otobüsteki yolculardan Seyfettin Ataş (55), Atilla Çetin (28) ve Nihat İbik (46) yaralandı. Yaralılar 112 Sağlık ekiplerince Zara Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar Sivas'a sevk edildi. Sürücü Sosa'nın cenazesi ise İmranlı Acil Arama Kurtarma ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak, Zara Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)