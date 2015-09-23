Bayram tatilinin ilk 5 gününde trafik kazalarında 66 kişi can verdi, 320 yaralı!

Bakanlar Kurulu karayıyla kamuda 9 güne çıkarılan Kurban Bayramı tatilinin ilk 5 gününde meydana gelen trafik kazalarında 66 kişi öldü, 320 kişi de yaralandı.

Zaman'da yer alan habere göre, tatilciler yolları doldururken, Türkiye genelinden, peş peşe kaza haberleri geldi. Bayram tatili boyunca, Ankara ve İstanbul hariç, 9 günlük tatilin ilk 5 günündeki kazalarda, bugün saat 17.00 itibarıyla ölü ve yaralı sayıları şöyle:

* 19 Eylül Cumartesi günü meydana gelen 13 kazada 13 kişi öldü, 38 kişi yaralandı.

* 20 Eylül Pazar günü ise sayı daha arttı; 27 kazada 21 kişi öldü, 56 kişi de yaralandı.

* 21 Eylül Pazartesi günü meydana gelen 24 kazada 9 kişi öldü, 105 kişi yaralandı.

* 22 Eylül Salı günü meydana gelen 15 kazada 16 kişi öldü, 70 kişi de yaralandı.

* 23 Eylül Çarşamba günü (Arife Günü) saat 17.00 sıralarına kadar meydana gelen 8 kazada ise 7 kişi öldü, 51 kişi de yaralandı.