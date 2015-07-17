Bayram tatilinin ilk 3 gününde 34 kişi hayatını kaybetti, 214 kişi yaralandı

Ramazan Bayramı öncesi çarşamba ve perşembe günü TEM başta olmak üzere şehirlerarası yollarda kilitlenen trafik, bayramın ilk günü yerini sakin bir ortama bıraktı. Trafiğin normale dönmesiyle birlikte kazalar da büyük oranda azaldı.
Bayramın öncesi iki günde Türkiye genelinde meydana gelen 38 trafik kazasında 34 kişi yaşamını yitirip 214 kişi yaralanırken, bayramın ilk günü olan bugün akşam saatlerine kadar meydana gelen 6 kazada 4 kişi öldü, 17 kişi yaralandı.
Doğan Haber Ajansı muhabirlerinin geçtiği haberlere göre ülke genelinde 3 günde kazaların meydana geldiği yerler ve ölenlerin kimlikleri günler itibariyle şöyle:
15 Temmuz Çarşamba: 17 kaza,16 ölü, 145 yaralı
Bolu'da 7 ölü, 39 yaralı
Bolu'da Tünelleri çıkışında aynı firmaya ait iki otobüsün aynı yerde peş peşe yaptığı kazalarda, yağışta ayıp devrilen otobüste sürücü Tuncay Sütçü, yardımcısı Murat Karakaya, yolcular Aycan Efkan, Şahin Kanak, Ahmet Polat ve Gülay Akarsu öldü. Bu otobüsteki yolcularla, bankete çarpan diğer otobüsteki yolculardan 39 kişi yaralandı.
Niğde'de 2 ölü, 5 yaralı
Niğde'de otomobille çarpışan motosikletteki Nuri Duyar ve Kerem Savaş öldü, otomobildeki 5 kişi de yaralandı.
Bursa'da 2 ölü, 1 yaralı
Bursa'da ters yöne girip otomobile çarpan motosiklet sürücüsü Hasan Şahin ve arkasında turan arkadaşı öldü. Bursa'da bir başka kazada 1 kişi yaralandı.
Çorum'da 1 ölü, 40 yaralı
Çorum'un Sungurlu şarampole devrilen otobüste yolcu 29 yaşındaki Mustafa Özel öldü, 30 kişi de yaralandı. Çorum'da diğer iki kazada 10 kişi yaralandı.
Yozgat'ta 1 ölü, 5 yaralı
Yozgat'ın Sorgun İlçesi yakınlarında sürücünün kontrolünden çıkıp yol kenarındaki tepeye çarpan otomobilde Ümmahün Kurt öldü, 5 kişi yaralandı.
Uşak'ta 1 ölü, 4 yaralı
Uşak'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücü Mustafa Karateke öldü, 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
Konya'da 1 ölü, 5 yaralı
Konya'nın Ereğli İlçesi'nde refüje çarpan kamyonette Taha Mert Özer öldü, 2 kişi yaralandı. Bir başka kazada 3 kişi yaralandı.
İzmir'de 1 ölü
İzmir'in Bergama İlçesi'nde şarampole yuvarlanan traktörün sürücüsü Cevdet Demir öldü.
Diğer illerdeki kazlar da şöyle:
Balıkesir'de TIR'a çarpan minibüste 18 kişi yaralandı. Elazığ'da 7, Karabük'te 6, Antalya'da iki kazada 5, Siirt'te 3, Sivas'ta 3, Van'da 2, Bursa'da 1 kişi yaralandı.
16 Temmuz Perşembe: 21 kaza, 18 ölü, 76 yaralı
Erzurum'da 6 ölü
Çanakkale'nin Çan ilçesinden tatillerini geçirmek için memleketleri Erzurum'a gelen Açabay ailesinin içinde bulunduğu otomobil Karasu Nehri'ne uçtu. Kazada, aynı aileden sürücü Muammer Açabay, eşi Mihriban Açabay, babası Kadir Açabay, çocukları Gökçe Kağan Açabay, Murat Ülkühan Açabay ve yeğeni Yunus Emre Çeçen öldü.
Sakarya'da 3 ölü, 3 yaralı
Sakarya'nın Hendek İlçesi yakılarında TEM yolunda minibüs emniyet şeridinde duran otomobile çarptı. Otomobilin kaportası aracın üzerinden ayrılırken, kazada Cihangir Kara ile Gülizar Kara çifti ile anneleri öldü, 3 kişi yaralandı.
Elazığ'da 2 ölü
Elazığ'ın Keban İlçesi'nde sürücünün direksiyon kontrolünü yitirdiği araç uçuruma yuvarlandı, Ali ve Faize Kaya çifti öldü.
Karabük'te 2 ölü
Karabük'te kavşakta kamyonete çarpmamak için sürücünün direksiyon kırdığı otobüs orta refüjde bekleyen Serpil Gergen ile oğlu Muhammet Can Gergen'e çarparak ölümlerine neden oldu.
Ankara'da 2 ölü, 7 yaralı
Ankara'nın Kızılcahamam İlçesi yakınlarında TEM yolunda meydana gelen iki ayrı kazada Mehmet Yaman ve Yunus Akmak öldü, 7 kişi yaralandı.
Bayburt'ta 2 İranlı öldü, 5 yaralı var
Bayburt'ta, İranlıların bulunduğu otomobil, 4 metre yükseklikteki istinat duvarından boşluğa uçtu, 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Kahramanmaraş'ta 2 ölü, 3 yaralı
Kahramanmaraş'ın Göksun İlçesi'nde, elektrik dağıtım şirketi binasının duvarına çarpan otomobildeki Alparslan Aslan ile Mehmet Aslan öldü, 3 kişi de yaralandı.
Afyonkarahisar'da 1 ölü, 5 yaralı
Afyonkarahisar- İzmir karayolunda TIR'la otomobilin çarpıştığı kazada Yasin Çelik öldü, aynı aileden 3 kişi yaralandı. Bir başka kazada bariyerlere çarparak alev alan otomobilde 2 kişi yaralandı.
Kayseri'de 1 ölü, 4 yaralı
Kayseri'de traktöre çarpan otobüste sürücünün yanında oturan yedek şoför Durmuş Alas, 4 kişi de yaralandı.
Çorum'da 1 ölü, 16 yaralı
Çorum'un Osmancık ve Kargı ilçelerinde meydana gelen 3 ayrı kazada Süleyman Demiröz öldü, 16 kişi yaralandı.
Bursa'da 1 ölü
Bursa'da 7 Haziran seçiminde Ak Parti'den aday adayı olan Erol Çetinkaya, İnegöl'de ağaca çarpan otomobilinde öldü.
Yozgat'ta 11 yaralı
İstanbul'dan bayram tatili için Sivas'a gidenlerin otomobili takla attı, 4 kişi yaralandı. Sorgunda ise iki otomobil çarpıştı 7 kişi yaralandı.
Bursa'da 10 yaralı
Bursa'nın Orhangazi İlçesi’nde meydana gelen iki ayrı kazada 4'ü çocuk 10 kişi yaralandı.
Tekirdağ'da 6 yaralı
Tekirdağ'ın Malkara İlçesi’nde, Yusuf Görkay yönetimindeki otomobil yön tabelasına çarptı, 6 kişi yaralandı.
Sivas'ta 4 yaralı
Sivas'ta otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Bolu'da 3 yaralı
Bolu'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin yoldan çıkarak takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.
Düzce'de 3 yaralı
Düzce'de motosikletle bisikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Antalya'da 2 yaralı
Antalya'da aşırı hız ve dikkatsizlik yüzünden su kanalına uçan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Adıyaman'da 2 yaralı
Adıyaman'da otomobilin çarptığı motosikletteki 2 kişi yaralandı.
Konya'da 1 yaralı
Konya'nın Seydişehir İlçesi'nde hareket halindeki otomobilde camı açmak isterken kapıyı açan 49 yaşındaki Ayşe P. düşerek ağır yaralandı.
Kütahya'da 1 yaralı
Kütahya'da, tali yoldan aniden önüne çıkan otomobile çarpmamak için sürücünün direksiyon kırdığı TIR refüje çarpıp devrildi. Sürücü yaralandı.
17 Temmuz Cuma: 6 kaza, 4 ölü, 17 yaralı
Sivas 1 ölü, 5 yaralı
Sivas'ın Şarkışla İlçesi'nde iki otomobilin çarpışması soncu aynı aileden Doğan Karakavak öldü, 5 kişi de yaralandı
Karaman'da 1 ölü, 2 yaralı
Karaman'ın Ermenek İlçesi'nde köye bayramlaşmaya giden 3 kardeşin bulunduğu otomobil virajlı yoldu uçuruma yuvarlandı. Üniversite mezunu 22 yaşındaki Hatice Şencan yaşamını yitirirken, 2 ağabeyi yaralandı.
Adana'da 1 ölü
Antalya'dan memleketi Adana'ya tatile gelen 22 yaşındaki Arif Dalkılıç, yolda karşıdan karşıya geçerken plakası belirlenemeyen bir aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Konya'da 1 ölü, 2 yaralı
Konya'nın Taşkent İlçesi'nde iki otomobil ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kırıkkale'de 4 yaralı
Kırıkkale'nin Delice İlçesi'nde sürücünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil refüje çarptı, kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'da 4 yaralı
Şanlıurfa'da sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.