Bayram tatilinin ilk 3 gününde 34 kişi hayatını kaybetti, 214 kişi yaralandı

Ramazan Bayramı öncesi çarşamba ve perşembe günü TEM başta olmak üzere şehirlerarası yollarda kilitlenen trafik, bayramın ilk günü yerini sakin bir ortama bıraktı. Trafiğin normale dönmesiyle birlikte kazalar da büyük oranda azaldı.

Bayramın öncesi iki günde Türkiye genelinde meydana gelen 38 trafik kazasında 34 kişi yaşamını yitirip 214 kişi yaralanırken, bayramın ilk günü olan bugün akşam saatlerine kadar meydana gelen 6 kazada 4 kişi öldü, 17 kişi yaralandı.

Doğan Haber Ajansı muhabirlerinin geçtiği haberlere göre ülke genelinde 3 günde kazaların meydana geldiği yerler ve ölenlerin kimlikleri günler itibariyle şöyle:

15 Temmuz Çarşamba: 17 kaza,16 ölü, 145 yaralı

Bolu'da 7 ölü, 39 yaralı

Bolu'da Tünelleri çıkışında aynı firmaya ait iki otobüsün aynı yerde peş peşe yaptığı kazalarda, yağışta ayıp devrilen otobüste sürücü Tuncay Sütçü, yardımcısı Murat Karakaya, yolcular Aycan Efkan, Şahin Kanak, Ahmet Polat ve Gülay Akarsu öldü. Bu otobüsteki yolcularla, bankete çarpan diğer otobüsteki yolculardan 39 kişi yaralandı.

Niğde'de 2 ölü, 5 yaralı

Niğde'de otomobille çarpışan motosikletteki Nuri Duyar ve Kerem Savaş öldü, otomobildeki 5 kişi de yaralandı.

Bursa'da 2 ölü, 1 yaralı

Bursa'da ters yöne girip otomobile çarpan motosiklet sürücüsü Hasan Şahin ve arkasında turan arkadaşı öldü. Bursa'da bir başka kazada 1 kişi yaralandı.

Çorum'da 1 ölü, 40 yaralı

Çorum'un Sungurlu şarampole devrilen otobüste yolcu 29 yaşındaki Mustafa Özel öldü, 30 kişi de yaralandı. Çorum'da diğer iki kazada 10 kişi yaralandı.

Yozgat'ta 1 ölü, 5 yaralı

Yozgat'ın Sorgun İlçesi yakınlarında sürücünün kontrolünden çıkıp yol kenarındaki tepeye çarpan otomobilde Ümmahün Kurt öldü, 5 kişi yaralandı.

Uşak'ta 1 ölü, 4 yaralı

Uşak'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücü Mustafa Karateke öldü, 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Konya'da 1 ölü, 5 yaralı

Konya'nın Ereğli İlçesi'nde refüje çarpan kamyonette Taha Mert Özer öldü, 2 kişi yaralandı. Bir başka kazada 3 kişi yaralandı.

İzmir'de 1 ölü

İzmir'in Bergama İlçesi'nde şarampole yuvarlanan traktörün sürücüsü Cevdet Demir öldü.

Diğer illerdeki kazlar da şöyle:

Balıkesir'de TIR'a çarpan minibüste 18 kişi yaralandı. Elazığ'da 7, Karabük'te 6, Antalya'da iki kazada 5, Siirt'te 3, Sivas'ta 3, Van'da 2, Bursa'da 1 kişi yaralandı.

16 Temmuz Perşembe: 21 kaza, 18 ölü, 76 yaralı

Erzurum'da 6 ölü

Çanakkale'nin Çan ilçesinden tatillerini geçirmek için memleketleri Erzurum'a gelen Açabay ailesinin içinde bulunduğu otomobil Karasu Nehri'ne uçtu. Kazada, aynı aileden sürücü Muammer Açabay, eşi Mihriban Açabay, babası Kadir Açabay, çocukları Gökçe Kağan Açabay, Murat Ülkühan Açabay ve yeğeni Yunus Emre Çeçen öldü.

Sakarya'da 3 ölü, 3 yaralı

Sakarya'nın Hendek İlçesi yakılarında TEM yolunda minibüs emniyet şeridinde duran otomobile çarptı. Otomobilin kaportası aracın üzerinden ayrılırken, kazada Cihangir Kara ile Gülizar Kara çifti ile anneleri öldü, 3 kişi yaralandı.

Elazığ'da 2 ölü

Elazığ'ın Keban İlçesi'nde sürücünün direksiyon kontrolünü yitirdiği araç uçuruma yuvarlandı, Ali ve Faize Kaya çifti öldü.

Karabük'te 2 ölü

Karabük'te kavşakta kamyonete çarpmamak için sürücünün direksiyon kırdığı otobüs orta refüjde bekleyen Serpil Gergen ile oğlu Muhammet Can Gergen'e çarparak ölümlerine neden oldu.

Ankara'da 2 ölü, 7 yaralı

Ankara'nın Kızılcahamam İlçesi yakınlarında TEM yolunda meydana gelen iki ayrı kazada Mehmet Yaman ve Yunus Akmak öldü, 7 kişi yaralandı.

Bayburt'ta 2 İranlı öldü, 5 yaralı var

Bayburt'ta, İranlıların bulunduğu otomobil, 4 metre yükseklikteki istinat duvarından boşluğa uçtu, 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta 2 ölü, 3 yaralı

Kahramanmaraş'ın Göksun İlçesi'nde, elektrik dağıtım şirketi binasının duvarına çarpan otomobildeki Alparslan Aslan ile Mehmet Aslan öldü, 3 kişi de yaralandı.

Afyonkarahisar'da 1 ölü, 5 yaralı

Afyonkarahisar- İzmir karayolunda TIR'la otomobilin çarpıştığı kazada Yasin Çelik öldü, aynı aileden 3 kişi yaralandı. Bir başka kazada bariyerlere çarparak alev alan otomobilde 2 kişi yaralandı.

Kayseri'de 1 ölü, 4 yaralı

Kayseri'de traktöre çarpan otobüste sürücünün yanında oturan yedek şoför Durmuş Alas, 4 kişi de yaralandı.

Çorum'da 1 ölü, 16 yaralı

Çorum'un Osmancık ve Kargı ilçelerinde meydana gelen 3 ayrı kazada Süleyman Demiröz öldü, 16 kişi yaralandı.

Bursa'da 1 ölü

Bursa'da 7 Haziran seçiminde Ak Parti'den aday adayı olan Erol Çetinkaya, İnegöl'de ağaca çarpan otomobilinde öldü.

Yozgat'ta 11 yaralı

İstanbul'dan bayram tatili için Sivas'a gidenlerin otomobili takla attı, 4 kişi yaralandı. Sorgunda ise iki otomobil çarpıştı 7 kişi yaralandı.

Bursa'da 10 yaralı

Bursa'nın Orhangazi İlçesi’nde meydana gelen iki ayrı kazada 4'ü çocuk 10 kişi yaralandı.

Tekirdağ'da 6 yaralı

Tekirdağ'ın Malkara İlçesi’nde, Yusuf Görkay yönetimindeki otomobil yön tabelasına çarptı, 6 kişi yaralandı.

Sivas'ta 4 yaralı

Sivas'ta otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Bolu'da 3 yaralı

Bolu'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin yoldan çıkarak takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.

Düzce'de 3 yaralı

Düzce'de motosikletle bisikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Antalya'da 2 yaralı

Antalya'da aşırı hız ve dikkatsizlik yüzünden su kanalına uçan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Adıyaman'da 2 yaralı

Adıyaman'da otomobilin çarptığı motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Konya'da 1 yaralı

Konya'nın Seydişehir İlçesi'nde hareket halindeki otomobilde camı açmak isterken kapıyı açan 49 yaşındaki Ayşe P. düşerek ağır yaralandı.

Kütahya'da 1 yaralı

Kütahya'da, tali yoldan aniden önüne çıkan otomobile çarpmamak için sürücünün direksiyon kırdığı TIR refüje çarpıp devrildi. Sürücü yaralandı.

17 Temmuz Cuma: 6 kaza, 4 ölü, 17 yaralı

Sivas 1 ölü, 5 yaralı

Sivas'ın Şarkışla İlçesi'nde iki otomobilin çarpışması soncu aynı aileden Doğan Karakavak öldü, 5 kişi de yaralandı

Karaman'da 1 ölü, 2 yaralı

Karaman'ın Ermenek İlçesi'nde köye bayramlaşmaya giden 3 kardeşin bulunduğu otomobil virajlı yoldu uçuruma yuvarlandı. Üniversite mezunu 22 yaşındaki Hatice Şencan yaşamını yitirirken, 2 ağabeyi yaralandı.

Adana'da 1 ölü

Antalya'dan memleketi Adana'ya tatile gelen 22 yaşındaki Arif Dalkılıç, yolda karşıdan karşıya geçerken plakası belirlenemeyen bir aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Konya'da 1 ölü, 2 yaralı

Konya'nın Taşkent İlçesi'nde iki otomobil ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de 4 yaralı

Kırıkkale'nin Delice İlçesi'nde sürücünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil refüje çarptı, kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da 4 yaralı

Şanlıurfa'da sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.