Bayram tatilinin 6 gününde trafik kazalarında 73 kişi can verdi, 389 kişi yaralandı

Kamuda 9 güne çıkarılan Kurban Bayramı tatilinin ilk 6 gününde Türkiye'nin dört bir yanında meydana gelen trafik kazalarında, toplam 73 kişi öldü, 389 kişi de yaralandı.

Doğan Haber Ajansı'nın derlediği bilgilere göre, alınan tüm önlemlere ve yapılan uyarılara karşın, 9 güne çıkarılan Kurban Bayramı tatilinin ilk 6 gününde bilanço yine ağır oldu, yollar kan gölüne döndü. Tatilciler yolları doldururken, Türkiye genelinden, peş peşe kaza haberleri geldi. Bayram tatili boyunca, Ankara ve İstanbul hariç, 9 günlük tatilin ilk 6 günündeki kazalarda, bugün saat 17.30 itibarıyla ölü ve yaralı sayıları şöyle:



* 19 Eylül Cumartesi günü meydana gelen 13 kazada 13 kişi öldü, 38 kişi yaralandı.



* 20 Eylül Pazar günü ise sayı daha arttı; 27 kazada 21 kişi öldü, 56 kişi de yaralandı.



* 21 Eylül Pazartesi günü meydana gelen 24 kazada 9 kişi öldü, 105 kişi yaralandı.



* 22 Eylül Salı günü meydana gelen 15 kazada 16 kişi öldü, 70 kişi de yaralandı.



* 23 Eylül Çarşamba günü (Arife Günü) meydana gelen 13 kazada, 8 kişi öldü, 71 kişi de yaralandı.



* 24 Eylül Perşembe günü (Bayramın 1'inci Günü) saat 17.30 sıralarına kadar meydana gelen 9 kazada ise 6 kişi öldü, 49 kişi de yaralandı.