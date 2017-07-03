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Bayram tatilini ülkelerinde geçiren Suriyelilerden 16 bin 432'si Türkiye'ye döndü

Suriyeliler, otobüslerle Öncüpınar Sınır Kapısı'nın Türkiye tarafına getiriliyor

03 Temmuz 2017 14:22

Ramazan Bayramı'nı ülkelerinde geçiren 68 bin 238 Suriyeliden bugüne kadar 16 bin 432'si Türkiye’ye döndü. Suriyelilerin dönüşleri 14 Temmuz tarihine kadar sürecek.


Kilis’in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden 13-23 Haziran tarihleri arasında ülkelerine giden Suriyeliler'in dönüşleri sürüyor. Kilis Valiliği tarafından izin verilen Suriyeliler Halep’in Azez, Çobanbey, El Bab, Cerablus ilçeleri ile Mare, Soran, Aktarin kasabaları ve köylerinde yakınlarını ziyaret ettikten sonra Türkiye'ye döndü. Suriyeliler'in gelişleri 14 Temmuz tarihine kadar sürecek.

Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez İlçesi'ndeki Babul Selam Sınır Kapısı’na gelen Suriyelilerin, Türkiye’ye gelmek için uzun kuyruklar oluşturduğu görüldü. Suriyeliler'in Türkiye’ye girişlerinde eşyaları arandıktan sonra, Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından işlemleri yapılıyor.

Ramazan Bayramını geçirmek için ülkelerine giden 68 bin 238 Suriyeliden izdihamı önlemek için geç saatlere kadar geçişlerin sürdürüldüğü belirtilirken, dün akşam itibariyle 16 bin 432 kişi Türkiye’ye giriş yaptığı açıklandı.

Suriyeliler, otobüslerle Öncüpınar Sınır Kapısı'nın Türkiye tarafına getiriliyor.​ 

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