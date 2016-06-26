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Bayram tatilinde yola çıkacaklar dikkat!

Otobüs firmaları, vatandaşların mağdur olmaması için 10 bin ek sefer düzenleyecek

26 Haziran 2016 19:29

Okulların kapanması, Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkması dolayısıyla özellikle tatil yörelerine otobüs biletleri gidiş yönlü tükendi. 

Tüm Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Genel Başkanı ve TOBB Karayolu Yolcu Taşımacılığı Sektör Meclis Başkanı Mustafa Yıldırım, okulların kapanmasının ardından sektörün hareketlendiğini söyledi.

Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması ve hava sıcaklıklarının artması dolayısıyla yolculukların erken başladığını ifade eden Yıldırım, özellikle tatil yörelerine otobüs biletlerinin gidiş yönlü olarak şimdiden tükendiğini belirtti.

 

10 bin ek sefer

 


Yıldırım, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının şehirler arası otobüs firmalarına, Ramazan Bayramı tatil süresi içinde B2 ve D2 belgelerine kayıtlı otobüsleri kullanma izni vermesiyle 10 milyon ek sefer konulacağını bildirdi.

Yıldırım, Türkiye genelinde 353 otobüs firmasının 8 bin 500 otobüsle hizmet verdiğini ifade ederek, normal günlerde 22 bin olan otobüs sefer sayısının bayram ve tatil dönemi gibi özel günlerde 27 bine kadar çıktığını anlattı. 

 

Korsan bilet uyarısı

 

Bilet almayı düşünen vatandaşların acele etmesini isteyen Yıldırım, korsan bilet konusunda da uyarıda bulundu. "Vatandaşlarımız sadece otogarlardan kalkan otobüslerin firmalarından bilet alsın" diyen Yıldırım, mağduriyet yaşanmaması için kayıt altında olmayan taşıta binmemelerini istedi. Yıldırım, tatil dönüşünde sıkıntı yaşanmaması için biletlerin gidiş dönüş şeklinde alınmasını önerdi.

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