Bayram tatilinde yola çıkacak İstanbullular hangi saatleri tercih etmeli?

Geçtiğimiz bayram tatilinde yaşanan yoğun trafik sonrasında vatandaşlar 10 günlük Kurban Bayramı tatilinde yola çıkmadan önce trafiğe yakalanmamak için alternatifler arıyor. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda elde edilen trafik verilerini inceleyen bir navigasyon şirketi, Kurban Bayramı tatili yolculuğunda sürücülere büyük kolaylık sağlayacak ipuçlarına ulaştı. Bayram tatili 30 Ağustos Zafer Bayramı tatiliyle birleşerek 10 güne çıkarken, vatandaşların 25 Ağustos Cuma günü hareket etmesi bekleniyor. Navigasyon geliştiricileri bayram tatilinde İstanbullulara sabah 10.00'dan önce veya akşam 21.00'den sonra yola çıkmalarını öneriyor.

Trafiğin yoğun olduğu bölgeler ve yola çıkmak için ideal saatler incelendi. Kurban Bayramı tatilinin, 30 Ağustos Zafer Bayramı tatiliyle birleştirip 10 güne çıkmasıyla vatandaşların 25 Ağustos Cuma günü hareket etmesi beklenirken, yapılan analizde İstanbul’un her iki yakasından da ideal yola çıkış saatleri sabah 10.00'dan önce veya akşam 21.00'den sonra olarak belirlendi. Analizde en yoğun olması beklenen noktalarla ilgili bilgilere de yer verildi. Bu bilgilere göre Anadolu Yakası’nda İstanbul çıkışı yönünde E5’te Uzunçayır-Maltape-Pendik arasında, TEM’de ise Sultanbeyli-Kurtköy arasında sürücüleri yoğun bir trafik bekleyecek. Avrupa Yakası’nda Anadolu Yakası istikametindeyse Mahmutbey Gişeler ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün bağlantı yolunda büyük ölçüde trafik sıkıntısının yaşanması öngörülüyor.

Alternatif yollar hangileri?

Yandex Harita Servisleri Ülke Müdürü Onur Karahayıt, geçtiğimiz bayram tatili hakkında şu detayları verdi, “Anadolu Yakası'nda Avrasya Tüneli'nin çıkışında 30 dakikadan fazla süren bir yoğunluk yaşandı. Uzunçayır ve Kozyatağı bölgelerinin yoğunluklarının da eklenmesiyle sürücüler Pendik'e kadar ciddi bir trafiğin ortasında kaldı. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda Uzunçayır-Maltepe arası bekleme süresi 43, Maltepe-Pendik arası ise 34 dakika olarak kaydedildi.” Geçtiğimiz bayramda, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Ataşehir'e gelindiğinde TEM üzerinde bekleme süresi 45 dakikaya kadar çıkan yoğun bir trafiğin oluştuğu belirlendi. Sultanbeyli-Kurtköy arasında da sürücülerin gözünü korkutacak nitelikte yoğunluk yaşandı. Yandex Navigasyon, bu yoğunluktan kaçmak isteyenlere Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden kuzey çevre otoyoluna bağlanmayı öneriyor. Bu alternatif rota, Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na hareket edecek sürücüleri en az 2.5 saatlik bir trafik çilesinden kurtarma potansiyeli taşıyor. Anadolu-Avrupa yönünde ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerindeki çalışmalar nedeniyle trafikte 1 saatlik bir bekleme süresi yaşandı. Bu durum göze alındığında Anadolu-Avrupa yönünde 32 dakikalık bekleme süresiyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü daha iyi bir alternatif olarak gözüküyor.

Trafik Mahmutbey Gişeler'de başlıyor

Sürücüler Avrupa Yakası'na geçtikten sonra E5'te Haliç-Bahçelievler arasında bekleme süresi 33 dakikaya çıkan bir trafikle karşılaşıyor. TEM'de ise trafik Mahmutbey Gişeler'den başlıyor ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün bağlantı yolundaki kamyonların katılımıyla 34 dakikaya çıkıyor. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün bağlantı yolunda, gişelerden ve sonrasındaki yoğunluktan kaynaklanan 1 saati aşkın süren bir trafik yaşanıyor.