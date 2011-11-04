-Bayram tatilinde ''trafik canavarına'' dikkat ANKARA (A.A) - 04.11.2011 - Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine göre, geçen yıl meydana gelen 1 milyon 104 bin 388 trafik kazasında 4 bin 45 kişi yaşamını yitirdi, 211 bin 496 kişi yaralandı. Trafik kazalarının yollardaki yoğunluk nedeniyle bayram tatillerinde daha da arttığını belirten yetkililer, depremin ardından başka acılar yaşanmaması için bayramda yola çıkacak sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Tüm önlemlere rağmen geçtiğimiz Ramazan Bayramı tatilinde 3 bin 6 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 144 kişi hayatını kaybetti 6 bin 491 kişi yaralandı. Geçen yıl Kurban Bayramı tatilinde meydana gelen 98 ölümlü trafik kazasında ise 122 kişi yaşamını yitirdi. Son 5 yılda Ramazan Bayramı tatillerinde meydana gelen kazalarda 612, Kurban Bayramı tatillerinde meydana gelen kazalarda ise 413 kişi hayatını kaybetti. Emniyet yetkilileri, bayram tatilinde vatandaşlardan mecbur kalmadıkça kendi araçlarıyla yola çıkmamalarını, toplu taşıma araçlarını tercih etmelerini istiyor. Bayram tatillerinin ilk ve son günlerinde trafik kazası sayısının arttığını belirten yetkililer, tatilin ilk ve son günü yola çıkılmamasını öneriyor. -Yolculuğun son bölümlerinde dikkat dağılıyor- Bayramda yola çıkacak sürücülerin kavşaklarda, tepe üstlerinde, akaryakıt istasyonlarının giriş ve çıkışlarıyla yerleşim yerlerinde daha dikkatli olması isteniyor. Sabırsızlık ve yorgunluktan dolayı yolculuğun sonuna doğru, varılacak noktalara yakın yerlerde daha çok kaza yapıldığını kaydeden yetkililer, sürücüleri araç bakımlarını yaptırmaları, araçlarda zincir, takoz ve çekme halatı bulundurmaları ve ilk yardım malzemelerinin bulunduğu çantayı yola çıkmadan önce gözden geçirmeleri konusunda uyardı. Yetkililer, sürücülerin yola çıkmadan önce aşırı yemek yememelerini, kesinlikle alkol almamalarını, uykusuz ve yorgun araç kullanmamalarını istedi. -Sürat körlüğüne dikkat- Emniyet yetkilileri, cep telefonu kullanımı sırasında sürücülerin daha fazla hata yapıp, bazı tehlikeli durumların ya hiç farkına varamadıklarını ya da tedbir almakta geç kaldıklarını belirtti. Uzun yolda sürücüleri bekleyen en büyük tehlikelerden birinin de ''sürat körlüğü'' olduğunu kaydeden yetkililer, bir süre yüksek hızda araç kullandıktan sonra, hızın sürücüye çok normal gelmeye başlayacağını belirterek, ''Yüksek hıza alışıp sürat körlüğüne yakalanmak çok kolay. Yüksek hızda seyreden sürücü, hızını saatte 50 kilometreye düşürünce, araç sanki durmuş gibi olur'' şeklinde uyarıyor.