Bayram tatilinde oteller yüzde 100 dolu

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - KURBAN Bayramı tatilinin 10 gün olmasıyla turizmde büyük hareketlilik başladı. Tatil süresince 1.5 milyon ile 2 milyon arasında yerli turist hareketliliği yaşanacak. Türkiye genelinde otellerin bayram süresince doluluk oranı yüzde 100.

Bakanlar Kurulu tarafından 28 ve 29 Ağustos tarihlerinde kamu çalışanlarının \'idari izinli\' sayılmasının ardından 30 Ağustos Zafer Bayramı ile birleşen Kurban Bayramı tatil süresi 10 güne çıktı. Sürenin uzamasına en çok sevinen turizmciler oldu. Otellerin yüzde 85 dolayındaki doluluk oranı, 10 günlük tatil ilanının ardından yerli turist rezervasyonlarıyla yüzde 100\'e ulaştı.

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, bayramın ciddi hareketlilik getirdiğini söyledi. 10 günlük tatil süresinde tesislerin yüzde 30 ile 40 arasında iç pazarla dolacağını vurgulayan Ayık, \"Bayram nedeniyle yaklaşık 2 milyonun üzerinde hareket olmasını bekliyoruz. Bu trafiğe de yansıyacaktır. Türkiye\'nin her yönüne seyahat hareketliği yansıyacaktır\" dedi.

EYLÜL ORTASINA KADAR OTELLER DOLU

Ege ve Akdeniz bölgelerinde tüm tesislerin dolmaya başladığını kaydeden Ayık, 10 günlük tatil süresince de rezervasyonlarla doluluk oranının yüzde 100\'e ulaşacağını kaydetti. Osman Ayık, bu doluluk oranının rezervasyon sayılarına bakıldığında eylül ayının ortasına kadar devam edeceğini vurguladı.

\'TURİZMCİLERİN İHTİYACI VARDI\'

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Hakan Duran ise tatil süresince 1 ile 1.5 milyon arasında iç hareket beklediğini söyledi. 10 günlük tatilin gerçekten uzun bir süre olduğuna dikkati çeken Duran, \"Kurban Bayramı\'nın birinci günü kurbanlar kesilir. İnsanlar genellikle bayramın ikinci günü hareket eder. Ama şimdi öncesinin de tatil edilmesi ile turizmcinin talebi cevap gördü. Turizmcilerin bu harekete ihtiyacı vardı. Önümüzdeki cumartesi gününden itibaren misafirler gelmeye başlayacak. İki periyotlu bir hareket olacak. Bütün oteller yüzde 85 ile 95 arasında doluluklara sahipti. İç pazar ile kıyı tatil beldelerimiz yüzde 100 doluluğa ulaşacak\" diye konuştu.

REZERVASYON YAPARKEN DİKKAT

Tatile gideceklerin bir an önce rezervasyonlarını yapmaları gerektiğini kaydeden Duran, çoğu tatilcinin bayram dönemi için erken rezervasyon döneminde gerekli rezervasyonları yaptıklarını aktardı. Son dakika rezervasyonlarının her zaman pahalı olduğunu belirten Duran, şöyle konuştu:

\"Birçok bölge yüzde 100 doluluğa ulaşacağı için vatandaşlarımız rezervasyonlarını yaparken seyahat acenteleri üzerinden ya da bilinen online siteler üzerinden yapmaları gerekiyor. Fiyatı çok ucuz diye yanlış yerlerden tercih yapmamalarını öneriyorum, çünkü son dönemde sahte siteler vatandaşlarımızı dolandırabiliyor.\"

