Bayram tatilinde nüfusunun 40 katı turist ağırlayacak

Mamara Denizi'nde bulunan özellikle İstanbulluların büyük ilgi gösterdiği Avşa Adası'nın, Kurban Bayramı tatili süresince nüfusunun 40 katı turisti konuk etmesi bekleniyor.

Marmara Adalar Belediyesi'ne bağlı olan ve yaklaşık 3 bin kişinin yaşadığı Avşa Adası'nın, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde günübirlikçi tatilcilerle birlikte günlük 120 bin kişiyi ağırlayacağı tahmin ediliyor.

Marmara Adalar Belediyesi Başkanı Süleyman Aksoy, yaptığı açıklamada, Avşa'nın, Marmara'nın en önemli turizm merkezlerinden olduğunu ve özellikle İstanbulluların büyük ilgi gösterdiğini söyledi.



Bayram tatili süresince günübirlik gelenlerle birlikte günlük 120 bin kişiyi ağırlamayı beklediklerini ifade eden Aksoy, "Bayram tatiline yönelik adadaki bütün ev, pansiyon ve otellerin rezervasyonları doldu. Günübirlikçilerle çok yoğun bir bayram tatili geçireceğiz. Sıkıntı yaşanmaması için tüm önlemlerimizi aldık. Kaymakamlık, emniyet ve belediye olarak toplantı yaptık. Kurumlarımız bu konuda istişare halinde. Vatandaşlar, bayram tatilini rahat ve huzurlu geçirecek" dedi.



Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin yaptığı bakım çalışmalarının ardından denizden arıtılan su miktarının 4 bin 700 tona ulaştığını belirten Aksoy, şunları kaydetti:



"Daha önceki yıllarda sıkıntı yaratan su sorununu tamamen çözmüş durumdayız. Şu anda depolarımızdaki doluluk oranı yüzde 75 civarında. Avşa Adası'nda 12 çöp aracımız ve 65 temizlik işçimiz, vardiyalı olarak 24 saat çalışıyor. Belediyemiz bayram tatili boyunca açık olacak. Vatandaşlarımız herhangi bir şikayetleri olduğunda belediyemize bildirebilirler. Biz de bayram boyunca vatandaşlarımızla birlikte olacağız"