Bayram tatilinde kıyılardaki oteller yüzde 100 doluluk oranına ulaştı

Kurban Bayramı tatilinin 10 güne çıkarılmasıyla başlayan bayram hareketliliği Türkiye genelinde neredeyse tüm konaklamaları doldurdu. Kıyılarda hem yerli, hem de Rus turistle yüzde 100 doluluk yakalanırken, İstanbul da bayramı yüzde 80 dolulukla geçirecek.

Özellikle kıyı bölgelerde yüzde 100’e varan doluluk oranları, İstanbul’da yüzde 80’i geçmesi bekleniyor. Milliyet'te yer alan habere göre kıyı otellerinde doluluğun en önemli nedeni yerli ve Rus tursit olurken, İstanbul, Ankara ve Trabzon gibi şehir otellerini ise Ortadoğulu turist dolduracak.

Tatilin uzaması ve doluluk oranlarındaki yükselişin ekonomiye ciddi bir katkısı olması bekleniyor. Turizm sektörü temsilcileri bayram değerlendirmelerinde yaklaşık 2 milyon kişilik bir hareket olacağını bunun da ekonomiye 1 milyar liranın üzerinde gelir sağlayabileceği değerlendirmesinde bulunmuştu.

İstanbul atak yaptı

Rus turistlerin de artmasıyla kıyı bölgelerde sağlanan artışı yerli turist akını da destekliyor. Ancak şehir otellerinin yerli turistten faydalanamadığını belirten Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Timur Bayındır, bayram boyunca şehir otellerini Körfez ülkelerinden gelen turistin dolduracağını söyledi.

Bayındır, dünya çapında araştırma ve veri analiz şirketi STR Global’in TÜROB için yaptığı araştırmaya göre, bu yıl temmuz ayında İstanbul’da dolulukların, 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı Temmuz 2016’ya göre yüzde 97 artarak yüzde 72.4 olarak gerçekleştiğini açıkladı. Baz etkisi olarak değerlendirilebilecek bu artışla İstanbul, Temmuz 2017’de doluluk oranlarında en yüksek artışı yaşayan destinasyon oldu.

‘Fiyatlar hala düşük’

TÜROB Geleneksel Buluşması’nda konuşan Timur Bayındır, doluluk oranları yüksek olan İstanbul’un Avrupa’daki rakiplerine göre yarı yarıya, hatta üçte iki daha düşük fiyatlara sahip olduğuna dikkat çekti.

Bayındır, “TÜROB’un yaptığı değerlendirmeye göre, İstanbul’da iki yıl öncesine kadar fiyatta Paris, Londra, Barselona gibi şehirlerle yarışan ve beş yıldızlı otellerde ortalama 200 euro’yu bulan kişibaşı konaklama fiyatı bu yıl yüksek sezon olan temmuz ayında 83.2 Euro olarak gerçekleşti” dedi.

İstanbul’da düşük seyreden fiyatları değerlendiren Bayındır, “Nedenler arasında kaynak pazarlardaki daralma, kongre ve iş turizmindeki kayıplar ile piyasa şartlarındaki durumun kötüye kullanılması, artan yatak arzını gösterebiliriz” diye konuştu.

"Güvenlik" konusunun ise İstanbul’un pazar fiyatlamasında adeta bir koz olarak kullanılmaya başladığını belirten Bayındır, “Hükümetimizin ve halkımızın iradesi ve özverisi ile ‘güvenlik’ günlük hayatımızın bir meselesi olmaktan çıksa da önceden yaratılan algı maalesef ki belimizi büküyor. Dolayısıyla, gelirlerimizi toparlamak için biraz daha zamana ve doğru planlamalara ihtiyacımız var” ifadesini kullandı.

Turizmciler Asya yolcusu



Pazarları genişletmek ve özellikle Uzakdoğulu turisti ülkeye çekmek için çalışmalara başlayan turizm sektörü etkinliklerini artırıyor. Timur Bayındır, özellikle Çin ve Asya ülkelerine yönelik aktif çalışmalara başladıklarını açıkladı. Bayındır, bölgeye ilişkin çok detaylı araştırmalarını tamamladıklarını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

“2018 Yılı Çin’de ‘Türkiye Turizm Yılı’ olarak kutlanacak. Bu konuda, Bakanlığımız ile temas kurduk, Ankara’da bir toplantı düzenlendi. Ama, bunun yanı sıra TÜROB olarak, Çin pazarına yönelik sosyal medya dahil çeşitli kanallarda özel projelere başlıyoruz. Bildiğiniz gibi Çin kültürel yapısı ve günlük hayatıyla alıştığımız profilin dışında. Onlara hitap edecek noktaları hedef alacağız.”