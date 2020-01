Bayram tatilinde Bozcaada'ya gideceklere rezervasyon uyarısı

Serkan İLİK/BOZCAADA(Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE\'nin Kuzey Ege Denizi\'ndeki turizm cenneti Bozcaada\'nın, her bayram tatilinde olduğu gibi 10 günlük Kurban Bayramı tatilinde de dolup taşması bekleniyor. Adadaki işletme sahipleri, özellikle bayram tatilinin ilk 4 günü için şimdiden yüzde 100 doluluk oranına ulaşıldığını belirterek, Bozcaada\'ya tatile geleceklerin feribot, konaklama ve restoranlarda sıkıntı çekmemeleri için önceden rezervasyon yaptırmalarını istedi.

Hükümetin, Kurban Bayramı tatilini 10 güne çıkarması ardından gözler turizm merkezlerine çevrildi. Küçük bir kasaba havası yansıtan, kilisenin de yer aldığı Rum Mahallesi\'nin dar sokaklarında farklı mimarideki eski Rum evleri, Ada çevresinde avlanan deniz ürünlerinin sunulduğu restoranları, Türkiye\'nin en iyi korunmuş tarihi kalesi, bakir koyları, temiz ve buz gibi denizi yanında, bir de İstanbul\'a olan yakınlığı nedeniyle pek çok kişinin tercih nedeni turizm cenneti Bozcaada, 10 günlük bayram tatilinin de gözdesi oldu. Özellikle tatilin ilk 4 günü için yüzde 100 doluluk oranına ulaşılan Bozcaada, kalan diğer günleri de en az yüzde 90 doluluk oranıyla geçirecek. Tatil için gösterilen ilgiden memnun kalan ada esnafı tüm hazırlıklarını tamamladı. Kaymakamlık, Belediye, Emniyet, Gestaş firması gibi pek çok kurum ve kuruluş gerekli önlemleri aldı. İşletme sahipleri de alışverişlerini 10 günlük tatile göre yaparak, son hazırlıklarını bitirdi.

SEZONUN SON TATİLİNDE REZERVASYONA DİKKAT

Bozcaada\'daki işletme sahipleri, tatilcileri feribot, konaklama ve restoranlar için gelmeden rezervasyon yaptırmaları konusunda uyardı. Adaya gelmeden önce feribot rezervasyonunu yaptıranların, geliş ve dönüşlerde sıra beklemeden rahat edebileceklerini söyleyen Bozcaada Turizm İşletmecileri Derneği (BOZTİD) Başkanı Ülke Diler şöyle dedi:

\"Şu anda Bozcaada\'nın bayram tatili için yine dolu olduğunu görüyoruz. Özellikle tatilin ilk 4 günü süresince. Sonraki 6 gün için de doluluk oranı şu anda yüzde 80- 90\'lar civarında. Artık yaz mevsiminin son günleri ve sezonun da son tatili. Bozcaada her zaman olduğu gibi yine hareketli geçecek bu bayram tatilinde. Geliş ve gidiş tarihleri belli olan tatilciler feribot, konaklama ve restoranlar için önçceden rezervasyonlarını yaptırmaları halinde hiçbir sıkıntı yaşamadan güzel bir tatil yapabilir.\"

Adadaki Güverte Restoran İşletmecisi Tahir Yavrucuk ise, 10 günlük tatil boyunca yoğunluk yaşanacağını belirterek, \"Her hazırlığımız tamam ve misafirlerimizi bekliyoruz. Elimizden geleni yaparak herkesi mutlu edeceğiz\" diye konuştu.



