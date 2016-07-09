Bayram tatilinde 9 günlük kaza raporu; 129 ölü, 471 yaralı

Bayram tatilinin 9'uncu gününde yurt genelinde karayollarında meydana gelen trafik kazalarında 129 kişi yaşamını yitirdi, 471 kişi yaralandı.

Başta İstanbul olmak üzere büyük kentlerden sahillere 1 Temmuz cuma akşamından başlayan ‘bayram göçü’ arife gününe kadar sürdü.



Gün gün kazalar



Yurt genelindeki karayollarında geçen cuma akşamından bugün saat 17.00’ye kadar meydana gelen kazalarda 120 kişi yaşamını yitirdi, 389 kişi de yaralandı. En fazla kaza 26 kişinin öldüğü 72 kişinin yaralandığı pazar günü meydana geldi. Gün gün kaza bilançosu şöyle:



1 Temmuz: Cuma günü Sakarya, Bursa ve Denizli’de meydana gelen 3 kazada 9 kişi yaralandı.



2 Temmuz: Cumartesi günü Bolu, Antalya, Kayseri, Aydın, Kocaeli, Şanlıurfa, Trabzon ve Bursa’da ölümle sonuçlanan kazalarda 13 kişi yaşamını yitirdi. Bolu’da tünel girişine çarpan TIR’da 5 kişi yanarak can verdi. Ölümlü kazalarla diğer kazalarda toplam 29 kişi yaralandı.



3 Temmuz: Pazar günü Sinop, Bursa, Antalya, Denizli, Niğde, Aydın, Bilecik, Isparta ve Mersin’de ölümle sonuçlanan kazalarda 26 kişi yaşamını yitirdi. Sinop’taki kazada 5, Bursa’daki kazada 4, Antalya, Denizli, Aydın, Niğde, Bilecik’teki kazada 2’şer kişi öldü. Bu kazalar ve aynı gün meydana gelen trafik kazalarında 72 kişi yaralandı.



4 Temmuz: Ramazan Bayramı arifesi pazartesi günü Samsun, Kahramanmaraş, Kayseri, Adıyaman, Sakarya, Bayburt Muğla, Şanlıurfa ve Kastamonu’da meydana gelen kazalarda 19 kişi yaşamını yitirdi. Samsun’daki kazada 4, Kahramanmaraş’taki kazada 3 kişi öldü. Pazartesi günü ölümle sonuçlanan kazalar ve diğer kazalarda 48 kişi yaralandı.



5 Temmuz: Bayramın ilk günü olan salı günü Bolu, Konya, Antalya, Çorum, Denizli, Tekirdağ, Sivas, Bursa’da meydana gelen kazalarda 11 kişi yaşamını yitirdi 57 kişi yaralandı.



6 Temmuz: Bayramın 2’nci günü olan çarşamba günü Antalya, Sakarya, Kırıkkale, Aydın, İzmir, Manisa, Kahramanmaraş, Kocaeli, Kastamonu, Gaziantep, Konya ve Karabük’te meydana gelen kazalarda 11 kişi yaşamını yitirdi, 37 kişi yaralandı.



7 Temmuz: Bayramın 3’üncü günü olan perşembe günü Kocaeli, Kırıkkale, Adana, Elazığ, İzmir, Denizli, Zonguldak, Muğla, Adiyaman, Sakarya, Afyon, Kastamonu, Van, Balıkesir, Hakkari ve Isparta’da meydana gelen 21 ayrı kazada 19 kişi yaşamını yitirdi, 60 kişi yaralandı. Kocaeli Kartepe’deki kazada 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.



8 Temmuz: Bayram tatilinin 7’nci gününde Hatay, Çorum, Antalya, Rize, Kütahya, Şanlıurfa, Aksaray, Zonguldak, Erzincan, Muğla ve Gaziantep’te meydana gelen 14 ayrı kazada, 11 kişi hayatını kaybetti, 51 kişi de yaralandı



9 Temmuz: Bayram tatilinin 8’inci gününde Ankara, Konya, Tekirdağ, Denizli, Samsun, Gümüşhane, Aydın, Şanlıurfa, İzmir, İstanbul, Van ve Düzce’de meydana gelen 14 kazada 10 kişi yaşamını yitirdi, 26 kişi yaralandı.

10 Temmuz: Bayram tatilinin son günü olan bugün, saat 17.00’ye kadar Antalya, İstanbul, Şanlıurfa, Adıyaman, Bursa, Bitlis, Manisa, Kocaeli ve Kayseri’de meydana gelen 13 kazada 4 kişi öldü, 61 kişi de yaralandı