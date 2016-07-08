Bayram tatilinde 7 günlük kaza raporu; 107 ölü, 337 yaralı

Bakanlar Kurulu kararıyla 9 güne çıkan Ramazan Bayramı tatilinde meydana gelen trafik kazalarında 107 kişi yaşamını yitirdi, 337 kişi de yaralandı.

Yurt genelindeki karayollarında geçen cuma akşamından bugün gece yarısına kadar meydana gelen kazalarda 99 kişi yaşamını yitirdi, 312 kişi de yaralandı. En fazla kaza 26 kişinin öldüğü 72 kişinin yaralandığı pazar günü meydana geldi.

Gün gün kaza bilançosu şöyle:

1 TEMMUZ



Cuma günü Sakarya, Bursa ve Denizli'de meydana gelen 3 kazada 9 kişi yaralandı.

2 TEMMUZ



Cumartesi günü Bolu, Antalya, Kayseri, Aydın, Kocaeli, Şanlıurfa, Trabzon ve Bursa'da ölümle sonuçlanan kazalarda 13 kişi yaşamını yitirdi. Bolu'da tünel girişine çarpan TIR'da 5 kişi yanarak can verdi. Ölümlü kazalarla diğer kazalarda toplam 29 kişi yaralandı.

3 TEMMUZ



Pazar günü Sinop, Bursa, Antalya, Denizli, Niğde, Aydın, Bilecik, Isparta ve Mersin'de ölümle sonuçlanan kazalarda 26 kişi yaşamını yitirdi. Sinop'taki kazada 5, Bursa'daki kazada 4, Antalya, Denizli, Aydın, Niğde, Bilecik'teki kazada 2'şer kişi öldü. Bu kazalar ve aynı gün meydana gelen trafik kazalarında 72 kişi yaralandı.

4 TEMMUZ



Ramazan Bayramı arifesi pazartesi günü Samsun, Kahramanmaraş, Kayseri, Adıyaman, Sakarya, Bayburt Muğla, Şanlıurfa ve Kastamonu'da meydana gelen kazalarda 19 kişi yaşamını yitirdi. Samsun'daki kazada 4, Kahramanmaraş'taki kazada 3 kişi öldü. Pazartesi günü ölümle sonuçlanan kazalar ve diğer kazalarda 48 kişi yaralandı.

5 TEMMUZ



Bayramın ilk günü olan salı günü Bolu, Konya, Antalya, Çorum, Denizli, Tekirdağ, Sivas, Bursa'da meydana gelen kazalarda 11 kişi yaşamını yitirdi 57 kişi yaralandı.

6 TEMMUZ



Bayramın 2'nci günü olan çarşamba günü Antalya, Sakarya, Kırıkkale, Aydın, İzmir, Manisa, Kahramanmaraş, Kocaeli, Kastamonu, Gaziantep, Konya ve Karabük'te meydana gelen kazalarda 11 kişi yaşamını yitirdi, 37 kişi yaralandı.

7 TEMMUZ



Bayramın 3'üncü günü olan perşembe günü Kocaeli, Kırıkkale, Adana, Elazığ, İzmir, Denizli, Zonguldak, Muğla, Adiyaman, Sakarya, Afyon, Kastamonu, Van, Balıkesir, Hakkari ve Isparta'da meydana gelen 21 ayrı kazada 19 kişi yaşamını yitirdi, 60 kişi yaralandı. Kocaeli Kartepe'deki kazada 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

8 TEMMUZ



Bayram tatilinin 7'nci gününde saat 17.00'ye kadar Hatay, Çorum, Antalya, Rize, Kütahya, Şanlıurfa, Aksaray ve Gaziantep'te meydana gelen 9 ayrı kazada 8 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı.