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Bayram tatilinde 4 günlük kaza raporu: 64 ölü, 379 yaralı!

9 kentte kaza meydana geldi

27 Haziran 2017 19:16

Ramazan Bayramı'nın 3'üncü gününde meydana gelen kazalarda 6 kişi öldü, 30 kişi yaralandı. Geçen cuma akşamından itibaren bayram tatilinde meydana gelen kazalarda toplam, 64 kişi yaşamını yitirdi, 379 kişi ise yaralandı.

Ramazan Bayramı'nın son gününde, 9 kentte kaza meydana geldi. Bugün saat 16.00'ya kadar İzmir, Sakarya, Antalya, Kocaeli, Şanlıurfa, İstanbul, Adıyaman, Çorum ve Bursa'da meydana gelen kazalarda 6 kişi öldü, 38 kişi yaralandı.

Bayram tatili sırasında gün gün kaza bilançosu ise şöyle:

23 Haziran Cuma: 1 ölü, 20 yaralı

24 Haziran Cumartesi: 26 ölü, 128 yaralı

25 Haziran Pazar: 15 ölü, 103 yaralı  

26 Haziran Pazartesi: 16 ölü, 90 yaralı. (DHA)

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