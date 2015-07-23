Bayram tatilinde 250 milyon lira harcandı

Ramazan Bayramı'nda seyahat acentaları kanalıyla 180 bin kişi yurtçinde, 20 bin kişi yurtdışında tatile çıktı. Yerli turistler bayram tatilinde yaklaşık 250 milyon lira harcadı. Sektör temsilcilerine göre, ramazan ayı ve bayram tatiliyle birlikte İstanbul’a özellikle Ortadoğu’dan gelen turist girişi, okulların açılacağı eylül ayına kadar sürecek.

Bayramın turizm sektörüne etkilerini değerlendiren Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Başaran Ulusoy, bayram tatili süresinin kısa olması nedeniyle talebin geçen yıla oranla düşük kaldığını, ramazan döneminin hemen ardından iç turizmde yeniden bir canlanma beklendiğini anlattı.

Ulusoy, erken rezervasyon sürecinde tatil bağlantılarını yapan vatandaşların taleplerinin, bayram sonrası süreçten başlayarak eylül ayının ikinci haftasına kadarki dilimde yoğunlaştığını ifade etti.

Yerli turistin yurtdışı tatil tercihlerini ağırlıklı olarak vizesiz ülkelerin oluşturduğunu ifade eden Ulusoy, bununla birlikte Yunan Adaları, İtalya, Orta Avrupa, İspanya ve Fransa'nın talep gören ülkelerin başında geldiğini vurguladı.

Ulusoy, yurtiçi turlarda ise Kemer başta olmak üzere Belek, Side, Alanya, Marmaris, Bodrum ve Çeşme'nin en çok talep gören merkezler olduğunu dile getirdi.

Bayramdaki hareketliliğin sektöre sağladığı katma değere dikkati çeken Ulusoy, "Türk turistlerin bu bayram tatilinde 200-250 milyon lira civarında para harcaması gerçekleştirdiği kanısındayız. Yurtdışı turlarda ise kişi başı ortalama 190 avrodan başlayıp, 4 bin 900 avroya kadar farklı fiyat aralığında tur seçenekleri vardı. Yerli turistin bayramda ortalama harcamasının bin lira civarında olduğu tahmin ediliyor. Bu yıl ramazan bayramında seyahat acentaları kanalıyla yurtiçinde 180 bin ve yurtdışında 20 bin kişinin tatile çıktığı tahmin ediliyor" diye konuştu.

2015'te 35 milyar dolar turizm getirisi bekleniyor

Sektörün ilk 6 ayını değerlendiren Ulusoy, şunları kaydetti:

"Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, 2015 yılının Ocak-Mayıs döneminde ülkemize gelen yabancı ziyaretçi sayısı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 1,21 düşerek 10 milyon 771 bin 645’e geriledi. Yine bakanlığın 2015 yılı verilerine göre, ilk üç ayda elde edilen turizm geliri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,3 artarak, 4 milyar 868 milyon 890 bin dolar olarak gerçekleşti. 2015 yılında ülkemize gelecek olan toplam ziyaretçi sayısının geçtiğimiz yılla paralel bir seyir izleyerek 40-41 milyon civarında olmasını ve toplam turizm gelirinin de 34-35 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmesini tahmin ediyoruz."

Rusya'dan girişlerde gerileme

Turistik Otelciler, İşletmeciler ve Yatırımcılar Birliği (TUROB) Başkanı Timur Bayındır da bu yılki Ramazan Bayramı süresinin kısa olması nedeniyle yurt içinden İstanbul’a kayda değer bir turizm talebi gözlenmediğini söyledi.

Bayındır, Türkiye için Almanya ve Rusya'nın hala en büyük iki pazar olduğunu ifade ederek, bu yıl Rusya pazarında ve kısmen Avrupa pazarında kayıplar yaşandığına dikkati çekti.

Rusya’daki ekonomik krizden kaynaklı bu pazardan gelen turist sayısındaki gerilemenin hala sürdüğünü kaydeden Bayındır, bu pazarların kaybedilmemesi için ne gerekiyorsa yapılmasının şart olduğunu belirterek, "Türkiye’nin en büyük ikinci pazarı konumundaki Rusya’dan turist girişlerinde yüzde 29 düşüş var. Ancak gerek G20, gerekse İran pazarındaki artış beklentisi durumu dengeleyebilir. Geçen yıla göre bir değişim gözlemlemiyoruz ancak kırılgan bir sektör olduğumuz için değişen gündem tek haneli düşüşü beraberinde getirebilir" diye konuştu.