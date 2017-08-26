Bayram tatili yolunda kaza; 4 yaralı

Mustafa ULUSOY/ OSMANCIK(Çorum), (DHA) -ÇORUM\'un Osmancık İlçesi\'nde yoldan çıkan otomobil takla atıp şarampole yuvanlandı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza Çorum\'un Osmancık İlçesi\'nde Samsun-İstanbul D-100 Karayolu Hacıhasan mevkiinde meydana geldi. Kurban Bayramı tatili için Samsun\'dan İstanbul\'a giden Abdulkadir Çetin (45) yönetimindeki 34 RJ 4877 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak taklalar atıp şarampole yuvarlandı.

Ters dönen otomobilin sürücüsü Abdulkadir Çetin ile araçta bulunan eşi Dilek Çetin (46), Kübra Çakır (19), Fatma Çebi (38) yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından dışarı çıkarıldı. Yaralılara ilk müdahale 112 sağlık ekibi tarafından olay yerinde yapıldı. Ardından yaralılar ambulanslarla Osmancık İlçe Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.



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