Bayram tatili yolunda kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Muammer ŞEN/KARAMAN,(DHA) - ANKARA\'dan Kurban Bayramı tatili için Mersin\'e giden 57 yaşındaki Ramazan Arslan\'ın direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil bariyerlere çarptı. Sürücü Ramazan Aslan yaralanırken eşi yaşındaki Mukaddes Arslan yaşamını yitirdi.

Kaza, bugün saat 16.50 sıralarında Karaman- Konya karayolunun 8\'inci kilometresinde meydana geldi. Ankara\'dan Mersin\'e, Kurban Bayramı tatili için giden Ramazan Arslan, henüz belirlenemeyen nedenle yönetimindeki 06 EY 7634 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü yitirdi. Önce refüje çarpan otomobil savrularak köprü bariyerlerine bindirdi.

Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Ramazan Arslan yaralanırken, eşi Mukaddes Arslan kaza yerinde öldü. Yaralı, ambulansla Karaman Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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