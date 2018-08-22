Bayram tatili süresince 96 kişi trafik kazalarında öldü

Kurban Bayramı tatilinin 5. gününde çeşitli illerde meydana gelen trafik kazalarında 27 kişi yaşamını yitirdi, 104 kişi yaralandı. Bayram tatili süresince yurt genelindeki kazalarda ölü sayısı 96'ya, yaralı sayısı 510'a ulaştı.

Kurban Bayramı tatilinin beşinci gününde yurdun çeşitli illerinde meydana gelen trafik kazalarında 27 kişi yaşamını yitirdi, 104 kişi yaralandı.

9 günlük Kurban Bayramı tatilinin beşinci gününde Balıkesir, Erzincan, Sivas, Kars, Antalya, Burdur, Ankara, İzmir, Sinop, Bilecik, Gaziantep, Kırıkkale, Niğde, Düzce, Kütahya, Gümüşhane, Kırşehir, Kahramanmaraş, Bursa, Bingöl, Samsun ve Malatya'da meydana gelen trafik kazalarında 27 kişi öldü, 104 kişi yaralandı.

Böylelikle yollarda trafik yoğunluğunun başladığı 17 Ağustos Cuma günü mesai bitiminden Kurban Bayramı tatilinin beşinci günü saat 17.00'ye kadar yurt genelinde şehirler arası ve şehir içi yollar ile kırsal yerleşim birimlerinde meydana gelen trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 96'ya, yaralananların sayısı 510'a yükseldi.