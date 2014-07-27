Bayram tatili kazalarla başladı: 15 ölü, 109 yaralı

Yurdun farklı yerlerinde gece saatlerinden itibaren meydana gelen trafik kazalarında 15 kişi öldü, 109 kişi yaralandı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Isparta'nın Yalvaç ilçesinde Bahtiyar köyü yakınlarında, Remzi Taştekin'in (59) kullandığı 42 AV 696 plakalı panelvan, karşı yönden gelen Celal Demirbaz'ın (54) yönetimindeki 32 EL 172 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada panelvan sürücüsü Taştekin ile yanındaki Ethem Ali Kuzucak (81), Fadime Demiralay (43), Tolga Demiralay (15) ile kamyonet sürücüsü Celal Demirbaz olay yerinde yaşamını yitirdi. Kaza sonrası yola savrulan ve ağır yaralanan Betül Demiralay (11), Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi altına alındı.

Çorum'un İskilip ilçesinde Yakup Aksoy'un (28) kullandığı 19 KY 818 plakalı minibüs, Çorum-İskilip karayolunun 35'inci kilometresinde, karşı yönden gelen Battal Bozok (54) yönetimindeki 19 T 0775 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada, kamyonette bulunan Vesile Bozok (57) olay yerinde hayatını kaybetti.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde de Ramazan Korkut'un (36) kullandığı 16 P 3090 plakalı otomobil, Sungurlu-Delice karayolunun 25'inci kilometresinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü 4 kişi yaşamını yitirdi.

Bolu'nun Mengen ilçesinde ise Yeniçağa-Mengen karayolundan Zonguldak istikametine seyir halindeki İbrahim Aydemir'in kullandığı 34 FG 2647 plakalı otomobil, Yumrutaş mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada Mesut Aydemir olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü ile araçtaki Hatice ve İlker Aydemir yaralandı.

Elazığ, Kastamonu, Kocaeli ve Şanlıurfa'da meydana gelen kazalarda da 3 kişi hayatını kaybetti 25 kişi yaralandı.