1 Mayıs ile Ramazan Bayramı'nın denk gelmesiyle, vatandaşlar tatil planı yapmaya başladı. Peki, Ramazan Bayramı tatili kaç gün? Bayram tatili 9 gün mü?



2022 Ramazan Bayramı tatili 2, 3, 4 Mayıs 2022 tarihlerine denk gelecek. Ancak öncesinde 1 Mayıs'ın da İşçi Bayramı nedeniyle resmi tatil olmasını sebebiyle üst üste 4 gün resmi tatil olacak. Bayram tatili 9 gün mü? Ramazan Bayramı tatili kaç gün?

Ramazan Bayramı ne zaman?

1 Mayıs Pazar Arefe günü

2 Mayıs Pazartesi Ramazan Bayramı 1'inci günü

3 Mayıs Salı Ramazan Bayramı 2'inci günü

4 Mayıs Çarşamba Ramazan Bayramı 3'üncü günü olacak.

Bayram tatili kaç gün olacak?

Ramazan Bayramı tatili 30 Mayıs Cuma mesai bitimi ile kamuda çalışanlar ve hafta sonu iki gün izinli sayılan vatandaşlar için başlayacak.

4 Mayıs Çarşamba günü sona erecek Ramazan Bayramı'nın ardından Perşembe ve Cuma günlerinin hafta sonu ile birleştirilip 9 gün olması beklentisine henüz bir açıklama yapılmadı.