Bayram tatili kaç gün? Bayram tatili hangi gün başlıyor? İşte bayram tatili takvimi

Ramazan Ayı'nın son günlerinde, Ramazan Bayramı'nın kaç gün olacağı gündem oldu. Vatandaşlar, Ramazan Bayramı'nın 9 gün olup olmayacağını merak ediyor.

5 ve 6 Mayıs günlerinin eklenmesiyle birlikte 9 güne çıkarılacağı bekleniyordu. Kabine Toplasının ardından kararın açıklanması beklenirken, toplantı sonrası açıklama yapan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bayram tatiline yönelik açıklamada bulunmadı.

Bayram tatili kaç gün?

2 Mayıs Pazartesi başlayacak olan Ramazan Bayramı tatili, 4 Mayıs Çarşamba günü sona erecek.

Bayram tatili takvimi

Arefe günü: 1 Mayıs Pazar

Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs Çarşamba