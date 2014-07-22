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Bayram tatili hafta sonuyla birleştirilmiyor

Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Başbakan yardımcısı Bülent Arınç, Ramazan Bayramı tatili ile ilgili, "Bayram 30'u akşamı bitmiş olacak" dedi

22 Temmuz 2014 00:38

Başbakan yardımcısı Bülent Arınç, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. 

Ramazan Bayramı tatiliyle ilgili beklentiler olduğuna değinen  Arınç, bayramın 28 Temmuz’da başlayacağını ve 29-30'unda devam edeceğini hatırlatarak, "Arkada kalan perşembe ve cuma günlerinin idari izinli sayılıp sayılmayacakları konusunda bir beklenti oluşmuştu. Hayır, sayılmayacak, bayram, 30'u akşamı bitmiş olacak" ifadesini kullandı.

Arınç, köprüler ve otoyolların bayram boyunca ücretsiz olması konusunda da Bakanlar Kurulu'nda karara varıldığını dile getirerek, uygulamanın 26 Temmuz gece yarısı başlayacağını ve 31 Temmuz Perşembe sabah 07.00’de sona ereceğini belirtti.

 

Soma'da meydana gelen maden kazasıyla ilgili de toplantıda bir karar alındığını aktaran Arınç, şöyle devam etti:

"Soma’da meydana gelen maden kazasının nedeniyle Somalı esnaf ve sanatkarlarımızın zarar gördüğünü biliyorduk, onlardan gelen talepler üzerine hükümetimiz Soma’da meydana gelen maden kazası nedeniyle işleri zarar gören esnaf ve sanatkarlarımızın Türkiye Halk Bankasına olan borçlarının bir yıl süreyle ve faizsiz olarak ertelenmesine karar vermiştir. Bu, büyük bir beklenti halindeydi, umarım Somalı esnaf ve sanatkarlarımız Halk Bankasına olan borçlarını faizsiz olarak bir yıl süreyle ertelenmesinden memnun kalacaklardır."

Haziran ayından bu yana Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının, Manisa’nın Soma ve Kırkağaç, Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ve Akçakale ilçelerinde, yaşanan bazı olaylar sebebiyle KOSGEB kaynaklı işletme sermayesi kredi destek programını yürürlüğe koyduğunu hatırlatan Arınç, "Burada hala talepler devam ediyor, bir önceki açıklamamızla bunun arasında bir bağlantı kurarak, Soma, Kırkağaç'taki, Ceylanpınar ve Akçakale'deki esnaf ve işverenlerimizin bu destek kredisinden istifade etmek üzere başvurmaları gerektiğini ifade etmek istiyorum. Bildiğiniz gibi bunların işletme başına üst limiti 50 bin Türk lirasıyla sınırlıdır, 0 faizlidir, ilk 12 ayı ödemesiz kalanı da üçer aylık eşit taksitler halinde ödemeli, toplam 36 ay vadeli bir kredi uygulamasıdır" diye konuştu.

 

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