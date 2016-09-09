Bayram tatili başladı; yollarda durum ne?

Bayram tatilinin başlaması nedeniyle İstanbul'da öğleden sonra yüzde 90'lara ulaşan trafik yoğunluğu akşam saatlerinde yüzde 38'e düştü.

Vatandaşlar mesai bitiminin hemen arkasından yollara dökülünce Boğaziçi Köprüsü (15 Temmuz Şehitler Köprüsü) ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde trafikte sıkışıklık oluştu. Yoğunluk özellikle İstanbul çıkışı ve Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçişlerde yaşanırken vatandaşlar saatlerce yoğunluktan ilerleyemedi.

Trafik yoğunluğu yüzde 38'e düştü

Akşam saatlerinde başlayan trafik yoğunluğu ilerleyen dakikalarda giderek azaldı. İstanbul içerisinde genel trafik saat 21.20 itibariyle yüzde 38'e düştü.

D-100 Karayolu İncirli mevkiinde Edirne istikametine doğru trafik yoğunluğunun oluştuğu görüldü. TEM İSTOÇ mevkiinde, yine Edirne istikametinde yoğun trafik var.

İstanbul trafiğinde bayram yoğunluğu

TEM İSTOÇ mevkiinde trafik yoğunluğu olduğu görülüyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde trafik Anadolu Yakası’na geçişte azalırken, Avrupa yönünde yoğunluğunu sürdürüyor. D-100 Karayolu Okmeydanı mevkiinde trafik ise trafik her iki yönde akıcı.

Kuzey Ege'de trafikte bayram yoğunluğu yaşanıyor

Balıkesir'in turistik ilçelerinde trafikte bayram yoğunluğu hissedilmeye başlandı.

Akşam saatleri itibariyle özellikle İzmir, Çanakkale, İstanbul bağlantısını sağlayan D 550 karayolunda yoğunluk yaşandı. 9 günlük bayram tatilinde trafik yoğunluğuna yakalanmak istemeyen tatilciler, tatilin ilk saatlerinden itibaren yola çıktılar. Özellikle kavşak bölgesi olan Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaşanan yoğunluk ve araç kuyrukları dikkat çekti. Yetkililer, sürücülerin hız sınırlarına uygun, dikkatli ve dinlenik bir şekilde araç kullanmalarını istedi.

Özellikle turizm bölgelerinde bölge trafik ekipleri ve jandarma trafik ekipleri kontrollerini sıklaştırarak, vatandaşların trafikle ilgili her konuda yardımına koşacaklar. Edremit ilçesinde D 550 karayolunda günlük 18 bin araç olan geçiş sayısının 5 katına kadar çıkması bekleniyor. (İHA)

Atatürk Havalimanı da yoğun

Dokuz günlük Bayram tatilinin başlamasıyla birlikte Atatürk Havalimanında yoğunluk yaşanmaya başladı. Kurban Bayramı tatilinin dokuz güne çıkarılmasının ardından, tatilini memleketlerinde ve yurt dışında geçirmek isteyen vatandaşlar, havalimanına akın etti. Kurban Bayramı nedeniyle artan yolcu talebini karşılamak için havayolu şirketleri ek seferler koydu.Türk Hava Yolları, Kurban Bayramı nedeniyle artan yolcu talebini karşılamak için 09-18 Eylül tarihleri arasında Ankara ve İstanbul çıkışlı olmak üzere 50 ek sefer koydu. Pegasus Havayolları ise 8 - 29 Eylül 2016 tarihleri arasında İzmir, Adana, Ankara, Antalya, Bodrum, Dalaman, Diyarbakır, Elazığ, Ercan, Hatay, İstanbul Sabiha Gökçen, İzmir, Kayseri, Mardin, Ordu-Giresun, Samsun Sivas, Şanlıurfa ve Trabzon çıkışlı-varışlı uçuşlarına 96 yeni ek sefer koydu. Onun Air da, 10 - 18 Eylül 2016 tarihleri arasındaki Bayram tatili dönemi süresince koyduğu ek seferlerle 150 bin yolcu taşıyacağını açıkladı.