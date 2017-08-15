Bayram tatili 10 gün olarak belirlendi

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Kurban Bayramı tatilinin 10 gün olacağını söyledi.26 Ağustos Cumartesi başlayacak tatil 5 Eylül salı günü sona erecek.

Bakanlar Kurulu'nun ardından açıklamalarda bulunan Bozdağ, emeklilerin maaş ödemelerinin bayramdan önce yatırılacağını da belirtti.

Bekir Bozdağ, bin adayın puanlamasını yeniden hesaplayan ÖSYM'nin hatalı olduğunu da ifade etti.

Bozdağ konuya ilişkin şöyle konuştu:

"Emekli sandığı kapsamında emekli dul ve yetim aylığı alanlar, şehitlerimizin yakınları ve gazilerimiz dahil olmak üzere aylık ödeme günleri 1-5 Eylül tarihleri arasına denk gelmesi nedeniyle emekli maaşlarının ödenmesinin bayram öncesine çekilmesi de kararlaştırılmıştır. Bu çerçevede, 1-2 ve 3 Eylül tarihlerinde maaşlarını alacak olan emekli sandığı emekli dul ve yetimleri ile şehit yakınları ve gazilerimiz, 28 Ağustos 2017 tarihinde, 4 ve 5 Eylül 2017 tarihinde maaşlarını alacak olanlar da 29 Ağustos 2017 tarihinde maaşlarını alabilecektir."



10 günlük tatilin programı şöyle:



26 Ağustos 2017 Cumartesi | Hafta sonu tatili



27 Ağustos 2017 Pazar | Hafta sonu tatili



28 Ağustos 2017 Pazartesi (Birleştirildi)



29 Ağustos 2017 Salı (Birleştirildi)



30 Ağustos 2017 Çarşamba | Zafer Bayramı resmi tatili



31 Ağustos 2017 Perşembe Günü | Arefe (Birleştirildi)



1 Eylül 2017 Cuma Günü | Kurban Bayramı 1. Gün



2 Eylül 2017 Cumartesi Günü | Kurban Bayramı 2. Gün



3 Eylül 2017 Pazar Günü | Kurban Bayramı 3. Gün



4 Eylül 2017 Pazartesi Günü | Kurban Bayramı 4. Gün