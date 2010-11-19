-BAYRAM TATİLCİLERİNE UYARI ANKARA (A.A) - 19.11.2010 - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, Kurban Bayramı tatilinde trafik kazalarında ölen ortalama kişi sayısının 21'e çıktığını belirterek, dönüş yolunda olan tatilcileri uyardı. Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, Kurban Bayramı tatilinin başladığı ilk 5 günde, trafik kazalarında 105 kişinin öldüğünü, 383 kişinin yaralandığını hatırlatırken, tüm uyarılara karşın kazaların önüne geçilemediğini kaydetti. TESK'e bağlı Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu'nun, sürekli olarak sürücüleri ve yetkilileri trafik kazalarına karşı önlem alınması konusunda uyardığını, bu amaçla filmler hazırladığını hatırlatan Palandöken, bu filmlerin televizyonlarda geç saatlerde gösterilmesini eleştirdi. Bayram öncesi, ''Bayram tatillerinde günde ortalama 20 kişinin öldüğünü'' belirterek sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardıklarını da hatırlatan Palandöken, açıklamasında şu noktalara dikkati çekti: ''Ancak bugün itibariyle tatilin ilk 5 gününde, trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin sayısı, günlük ortalama 21 oldu. Tatil dönüşünde olan bütün sürücüleri, yola uykusuz ve yorgun çıkmamaları, araçlarının bakımını yaptırmaları, trafik kurallarına harfiyen uymaları konusunda uyarıyoruz.''