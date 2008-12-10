Bayram sonrası ilk gündem IMF ile stand-by

Şimdi tartışmalar daha çok anlaşmanın içeriği ve kredi miktarına yoğunlaştı. Türkiye’nin, anlaşmanın bir koşulu olarak bazı harcamalarda tasarrufa gitmesi ise kesinleşti.

Tuhaf bir IMF macerası



Hükümet, IMF yönetimini, kriz sürecinde Türkiye’nin kamu harcamalarını kısmasının olumsuz olacağına ikna etti ve ilk çalışmalarda 15 milyar YTL’nin üzerine çıkan tasarruf tutarı, 8-9 milyar YTL seviyesine indirildi. Fon, ekonomik büyüme ve istihdamı destekleyen yatırımlara da belirli ölçülerde onay verdi.



Anlaşmanın süresi ve kredi miktarının belirlenmesi ise en sona bırakıldı. Kredi miktarı, Türkiye’nin körfez ülkeleri başta olmak üzere dışarıdan sağlayabileceği finansman tutarına göre değişebilecek.



Bazı kuruluşlar, Türkiye’nin 2009’daki dış finansman ihtiyacını 30-35 milyar dolar civarında açıklasa da Devlet Bakanı Mehmet Şimşek, gerçek rakamın bunun yarısı kadar olduğunu hatta piyasalardaki düzelmeye göre sıfırlanabileceğini söylüyor. Ekonomi yönetimi, kulislerde konuşulan kredi miktarına ilişkin rakamları ise hiçbir şekilde doğrulamıyor.



Anlaşmanın süresinin 18 ya da 24 ay olabileceği belirtiliyor. İhtiyati stand-by olarak belirtilen anlaşmanın normal bir stand-by’a döndüğü de resmi olarak ifade ediliyor.



IMF’nin yüzde 8’lik dilimdeki ürünlerin KDV’sinin artırılması talebineyse, Başbakan karşı çıkarak Hükümet’in tavrını açıklamıştı.