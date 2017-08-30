'Bayram şekeri alıp geleceğim' dedi, 3 bin uyuşturucu hapla yakalandı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - KONYA\'da çevresindeki madde kullanıcılarına \'Size bayram şekeri alıp geleceğim\' dediği ileri sürülen 31 yaşındaki İdris Doğan, gittiği İstanbul\'dan cips poşetleri içerisinde getirdiği yaklaşık 3 bin ecstasy hap ile yakalandı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kuruyemişçilik yapan İdris Doğan\'ın yakın çevresindeki uyuşturucu madde kullanıcılarına, \'İstanbul\'a gidip size bayram şekeri alıp geleceğim\' dediği bilgisini aldı. Bunun üzerine ekipler, İdris Doğan\'ı takibe aldı. İstanbul\'a giden Doğan, dönüşte Konya otogarında otobüsten iner inmez gözaltına alındı. İdris Doğan\'ın elindeki cips poşetleri içerisine gizlenmiş yaklaşık 3 bin ecstasy hap ele geçirdi. Hapların kendisine ait olmadığını öne süren İdris Doğan, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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