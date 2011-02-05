-BAYRAM ÖZKAN TOPRAĞA VERİLDİ NİĞDE (A.A) - 05.02.2011 - Ankara'da OSTİM'de meydana gelen ilk patlamada hayatını kaybeden Bayram Özkan'ın cenazesi Niğde'de toprağa verildi. Cenazesi yakınları tarafından alınarak Niğde'ye getirilen Bayram Özkan için Çiftlik ilçesine bağlı Kitreli beldesi Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Özkan'ın eşi Döndü, babası Veli ve annesi Ayşe Özkan ile yakınları katıldı. Döndü Özkan'ın tabuta sarılarak ağlaması, törene katılanları duygulandırdı. Bayram Özkan'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından belde mezarlığında toprağa verildi. Bayram Özkan'ın, çocukları olmadığı için ağabeyi Şammaz Özkan'ın oğlu 3. sınıf öğrencisi Umut Özkan'ı evlat edindiği öğrenildi.