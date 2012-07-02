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Bayram Oteli'nin sahibi tutuklandı

26 Haziran'da Antalya'da gözaltına alınan otel sahibi Tevfik Bayram, polis gözetiminde Van'a getirildi

02 Temmuz 2012 14:37

Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında yakalama kararı çıkarıldıktan sonra Antalya'da gözaltına alınan Bayram Oteli'nin sahibi Tevfik Bayram, "Bilinçli taksirli ölüme sebebiyet vermek" suçundan tutuklandı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 9 Kasım 2011 tarihinde meydana gelen depremde yıkılan Bayram Oteli ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, hakkında yakalama kararı çıkarılan ve 26 Haziran'da Antalya'da gözaltına alınan otel sahibi Tevfik Bayram, polis gözetiminde Van'a getirildi.

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısına ifade veren Bayram, sevk edildiği mahkemece "Bilinçli taksirli ölüme sebebiyet vermek" suçundan tutuklandı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, 23 Ekim 2011'de meydana gelen depremde yıkılan Sefa Apartmanı'nın sahibi Nezir Baş ile 9 Kasım 2011 tarihindeki depremde yıkılan Bayram Oteli'nin sahibi Tevfik Bayram'ı ifadelerine başvurmak üzere savcılığa davet etmiş, yapılan tebligata rağmen ifade vermeye gitmeyen Baş ve Bayram hakkında yakalama kararı çıkarmıştı.

26 Haziran'da, Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yol kontrolleri sırasında gözaltına alınan Bayram, hakkında "yol tutuklaması" kararı verilerek Van'a gönderilmişti.

 

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