-Bayram Oteli'nin enkazından 5 ceset daha çıkarıldı VAN (A.A) - 11.11.2011 - Van'da meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Bayram Oteli'nin enkazından 3 erkek, bir kadın ve bir kız çocuğunun cesedi çıkarıldı. Bayram Oteli'nin enkazında arama-kurtarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar devam ediyor. Çalışmalar kapsamında, akşam saatlerinde enkazda 5 kişinin cesedine ulaşıldı. Yapılan çalışmaların ardından Erdal Timur, Hasan Beyaz, Ozan Girgin, Aliye Öklü ile kızı Berfin Öklü'nün cesetleri enkazdan çıkarılarak morga götürüldü. Cesetlerin çıkarılması sırasında Hasan Beyaz'ın kızı olduğu öğrenilen ve fenalık geçiren bir kişi, depremde yıkılan Bayram Oteli'ne dönerek, ''Babama mezar oldun'' diye bağırdı.