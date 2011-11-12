T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bayram Oteli'nin enkazından 5 ceset daha çıkarıldı VAN (A.A)

12 Kasım 2011 01:16

-Bayram Oteli'nin enkazından 5 ceset daha çıkarıldı VAN (A.A) - 11.11.2011 - Van'da meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Bayram Oteli'nin enkazından 3 erkek, bir kadın ve bir kız çocuğunun cesedi çıkarıldı. Bayram Oteli'nin enkazında arama-kurtarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar devam ediyor. Çalışmalar kapsamında, akşam saatlerinde enkazda 5 kişinin cesedine ulaşıldı. Yapılan çalışmaların ardından Erdal Timur, Hasan Beyaz, Ozan Girgin, Aliye Öklü ile kızı Berfin Öklü'nün cesetleri enkazdan çıkarılarak morga götürüldü. Cesetlerin çıkarılması sırasında Hasan Beyaz'ın kızı olduğu öğrenilen ve fenalık geçiren bir kişi, depremde yıkılan Bayram Oteli'ne dönerek, ''Babama mezar oldun'' diye bağırdı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24