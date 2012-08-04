Bayram Oteli'nde kamu görevlilerini mevzuat engeli kurtardı

Van Cumhuriyet Başsavcısı Osman Nuri Güler, depremde yıkılan Bayram Oteli iddianamesinde kamu görevlileri hakkında neden görevsizlik verildiğini açıkladı. Güler, "Hukuk sisteminde sıkıntı var. Soruşturma yetkimiz yok" dedi.

Milliyet gazetesinin haberine göre, Van Cumhuriyet Başsavcısı Osman Nuri Güler, geçen yıl 9 Kasım’da meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan ve enkazın altında kalan 24 kişinin öldüğü Bayram Oteli ile ilgili olarak sadece otel sahibine dava açabildiğini söyledi, kamu görevlileri hakkında “mevzuat engeli” nedeniyle görevsizlik verildiğini açıkladı.

Bayram Otel’in ikinci depremde çökmesiyle ilgili iddianamede sadece 2 yıldan 22.5 yıla kadar hapsi istenen Tevfik Bayram’ın sanık olarak yer alması, vali ve diğer kamu görevlileri ile binanın yapımına izin verenler hakkında ise dosyaların görevsizlikle Yargıtay Başsavcılığı’na gönderilmesi tartışmaları da beraberinde getirdi. Başsavcı Güler, tartışılan iddianemeyle ilgili Milliyet’e konuştu. Güler, şunları kaydetti:

Soruşturma izni istedik

“Hukuk sistemindeki genel bir sıkıntı var. 4483 sayılı Yasa gereğince dosyaları ilgili mercilere gönderdik. Vali de diğer kamu görevlileri ile birlikte şikayet edildiğinden, aynı usulle soruşturulması gerekiyor; soruşturma yetkisi Yargıtay Başsavcılığı’nda. Bu nedenle sorumluluğu olabileceğini düşündüğümüz kamu görevlileriyle ilgili soruşturma yürütemiyorum. Yasa gereği memurlar hakkında doğduran soruşturma yapamıyoruz.

Hasar tespiti olmadan binanın açılmasına izin verilmesi konusunda kamu görevlilerini soruşturamayıp görevsizlik verdiğimiz için tespitte bulunamadık. İlk depreme ilişkin soruşturmalar sürüyor. Bunlar daha çok sanıklı olacak çünkü bunlar hemen ilk depremde yıkılmış. Sadece binanın son sahibi değil, yapanların da sorumluluğu söz konusu olacak.

Belediyeler imar iznini verirken 3-4 belge istemek zorunda. Bunları yapmayanların eylemleri ‘görevi ihmal’ olarak değerlendirilir. Memurun ihmali ile ölümle sonuçlanan bir olay olmuşsa soruşturma için izin istenmek durumundadır. Van Valiliği’nden binalara izin verildiği tarihte görevde olan belediye görevlileri ile ilgili soruşturma izni talep ettik.

Türkiye’de durum vahim

Sorun sadece hukuk sistemi değil. Küçük yerlerde atadan kalma yöntemlerle sistemin işletilmesi ve mevzuata bağlı kalmama sorunu var. Projeler olmadan bina yapılabilir mi? Buna nasıl izin verilebilir? Özellikle 1999 öncesinde yapılan binalarla ilgili projeler açısından Türkiye’deki binaların tamamına baksanız daha vahim sonuçlarla karşılaşabilirsiniz.”