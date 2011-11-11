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Bayram Otel'in sahibi: Hasar tespiti için başvurduk ama cevap alamadık

Van'da 5.6'lık depremle yıkılan Bayram Oteli'nin sahibi Tevfik Bayram, ''İlk depremden sonra hasar tespiti için başvuru yaptık. Ancak hiç bir işlem yapılmadı" dedi..

11 Kasım 2011 02:00

T24 - Van'da 5.6'lık depremle yıkılan Bayram Oteli'nin sahibi Tevfik Bayram, ''İlk depremden sonra hasar tespiti için başvuru yaptık. Ancak hiç bir işlem yapılmadı" dedi.



Binaya ilk depremden sonra 5 mühendisin sağlam raporu verdiği iddia edilmişti. İstanbul Teknik Üniversitesi'nden (İTÜ) bilim adamları bir basın toplantısı yaparak yıkılan Bayram Otel binasına kendilerinin sözlü ya da yazılı rapor vermediklerini belirtti.


Uzmanlar açıklamalarında şunları söyledi:


''Özel bir binayı incelememiz ve rapor vermemiz söz konusu değildi. Birinci depremde az veya orta hasar gören binaların ikinci depremde yıkıldığını gördük. Bayram Otel binasıyla ilgili İTÜ’nün herhangi bir incelemesi olmadı. Bayram Otel binasının içine girmeye teşebbüs dahi etmedik. Üniversite olarak Van’da yaptığımız çalışma bir sokak taramasıydı. Ne içine girdik inceledik, ne dışından büyük bir inceleme yaptık.


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