-Bayram Otel'de aramalar bitti VAN (A.A) - 13.11.2011 - Van'da meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Bayram Otel'in enkazındaki arama ve kurtarma çalışmaları tamamladı. Yaklaşık 4 gündür gece-gündüz devam eden arama kurtarma çalışmaları bu sabah sona erdirildi. Öte yandan, otelin enkazının kaldırılması için iş makinaları kullanılarak çalışmalara devam ediliyor. Bölgeden ayrılmayan arama kurtarma ekipleri, enkazda herhangi bir kişinin bulunma ihtimali nedeniyle hazır bekletiliyor. Bu arada enkaz etrafında geniş güvenlik önlemleri alındı, vatandaşlar bölgeye yaklaştırılmıyor. Yetkililer, Bayram Otel'in girişinde bir bankaya ait şube bulunduğunu anımsatarak, bu alandaki çalışmaların banka yetkililerinin yönlendirme ve denetiminde yapılacağını bildirdiler. Otelin enkazından 25 kişinin cesedi çıkartılırken, 15 kişi de yaralı olarak kurtarılmıştı.