Bayram öncesi 'sahte para' uyarısı

T24 - Polisler, esnafı tek tek gezerek sahte parayla karşılaştıklarında ne yapmaları gerektiğini anlatan broşür dağıttı. Broşürde, sahte para dolayısıyla yapılacak ihbarın aranan bir kişi veya şebekenin veya büyük bir olayın faillerinin ortaya çıkartılması açısından önemli olduğu vurgulanıyor.



Malatya Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis Büro Amirliğine bağlı ekipler, bayram öncesi artan sahte para olaylarına karşı esnafı uyardı.



Bağlı bulundukları bölgelerdeki esnafı tek tek ziyaret eden ekipler, bayram öncesi alışverişlerin arttığını, bu nedenle sahte para şikayetleriyle sık sık karşılaşıldığını belirterek, esnafın böyle durumlarda parayı veren kişinin özelliklerini not almalarını ve hemen ''155 Polis İmdat'' hattını aramaları gerektiğini bildirdi.



Polis memurları, ''Sahte para ile karşılaşıldığında ne yapılmalı?'' konusunu içeren broşürlerin içerikleriyle ilgili de bilgi verdi.



Malatya Emniyet Müdürlüğünce hazırlanan, sahte olmayan paranın özelliklerine ilişkin bilgilerin yer aldığı ve esnafa dağıtılan broşürde, paraların üstündeki kabartma baskı, gizli görüntü, renk değiştiren şerit, holografik şerit folyo ile emniyet şeridinin ne olduklarına ilişkin detaylar bulunuyor.



Broşürde ayrıca, sahte parayla karşılaşan esnafa neler yapmaları gerektiğine ilişkin bilgiler de veriliyor. Broşürlerde, sahte parayla ilgili şu bilgiler yer alıyor:



''Sahte para, veren kişiye kesinlikle iade edilmemeli. Şahsın eşkaline ilişkin bilgiler, mümkünse kimlik bilgileri ve varsa otomobilinin plakası gibi bilgiler not edilmeli. Şahıs mümkünse bir süre oyalandırılmalı. Bu arada en kısa sürede 155 Polis İmdat hattı aranarak, polis birimleri olaydan haberdar edilmeli.''





Büyük bir olayın failleri ortaya çıkarılabilir



Yapılacak ihbarın aranan bir kişi veya şebekenin veya büyük bir olayın faillerinin ortaya çıkartılmasına yardımcı olabileceği vurgulanan broşürde, para sahteciliğindeki yasal müeyyideler de yer alıyor.



Buna göre, memlekette veya yabancı ülkelerde kanunen tedavülde bulunan parayı, sahte olarak üreten, ülkeye sokan, nakleden, muhafaza eden veya tedavüle koyan kişi, 2 yıldan 12 yıla kadar hapis ve 10 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılıyor.



Sahte parayı bilerek kabul eden kişiler için de cezai müeyyidelerin olduğu vurgulanan broşürde, parayı kabul edenlerin bir yıldan 3 yıla kadar hapis ve adli para cezasıyla cezalandırıldığı hatırlatılıyor. Broşürde, sahteliğini bilmeden kabul ettiği parayı niteliğini öğrendikten sonra tedavüle koyan kişinin de 3 aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacağı belirtiliyor.



İşlenmekte olan bir suçu yetkili makamlara bildirmeyen kişilerin de bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacağı vurgulanıyor.



