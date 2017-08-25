T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bayram öncesi sahte içki operasyonu

Yaşar ANTER/ BODRUM (Muğla),(DHA)- MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'ndeki dünyaca ünlü eğlence merkezi Gümbet'te yapılan operasyonda, bir gece kulübünde kaçak üretim votka ve viski ile etil alkol ele geçirildi

25 Ağustos 2017 15:01

Yaşar ANTER/ BODRUM (Muğla),(DHA)- MUĞLA\'nın Bodrum İlçesi\'ndeki dünyaca ünlü eğlence merkezi Gümbet\'te yapılan operasyonda, bir gece kulübünde kaçak üretim votka ve viski ile etil alkol ele geçirildi.
Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri, Gümbet Mahallesindeki bir gece kulübünü kontrol etti. İşletmeye yapılan baskında, yaklaşık 1500 kişinin eğlendiği gece kulübünde 107 litre kaçak üretim votka ve viski ile 375 litre etil alkol ele geçirdi. İşletme müdürü Y.S. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

FOTOĞRAF

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Yaşar ANTER BODRUM MuğlaDHA MUĞLA BodrumGümbetBodrumEmniyet Müdürlüğü Narkotik Büro AmirliğiGümbet MahallesindekiFOTOĞRAF

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24