Bayram öncesi sahte içki operasyonu

Yaşar ANTER/ BODRUM (Muğla),(DHA)- MUĞLA\'nın Bodrum İlçesi\'ndeki dünyaca ünlü eğlence merkezi Gümbet\'te yapılan operasyonda, bir gece kulübünde kaçak üretim votka ve viski ile etil alkol ele geçirildi.

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri, Gümbet Mahallesindeki bir gece kulübünü kontrol etti. İşletmeye yapılan baskında, yaklaşık 1500 kişinin eğlendiği gece kulübünde 107 litre kaçak üretim votka ve viski ile 375 litre etil alkol ele geçirdi. İşletme müdürü Y.S. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

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