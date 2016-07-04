Bayram öncesi sahte içki operasyonu

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, polis ekiplerince yapılan operasyonda yarım ton sahte içki ele geçirildi.

Hürriyet’in haberine göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri N.M isimli şahsın İstanbul'dan bayram öncesi sahte içki getirileceği ve Çorlu'da piyasaya süreceği bilgisini aldı. Kontrol noktası oluşturarak, şüpheli şahsı beklemeye başlayan ekipler, N.M. adlı kişinin aracında, Çorlu'daki ikametinde ve depo olarak kullandığı iş yerinde arama yaptı.

Aramalarda, toplam miktarı yarım tonu aşan 990 şişe 500 gramlık el yapımı rakı, 11 şişe 70cl, 8 adet 70 cl sahte rakı, 4 adet 100 cl sahte rakı, 3 adet 150 cl sahte rakı ele geçirildi.

Sahte içkilere el koyan Çorlu KOM ekipleri N.M.'yi de ifadesine başvurmak üzere gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.