T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bayram öncesi sahte içki operasyonu

Tekirdağ’da yapılan operasyonda yarım ton sahte içki ele geçirildi

04 Temmuz 2016 19:45

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, polis ekiplerince yapılan operasyonda yarım ton sahte içki ele geçirildi.

Hürriyet’in haberine göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri N.M isimli şahsın İstanbul'dan bayram öncesi sahte içki getirileceği ve Çorlu'da piyasaya süreceği bilgisini aldı. Kontrol noktası oluşturarak, şüpheli şahsı beklemeye başlayan ekipler, N.M. adlı kişinin aracında, Çorlu'daki ikametinde ve depo olarak kullandığı iş yerinde arama yaptı.

Aramalarda, toplam miktarı yarım tonu aşan 990 şişe 500 gramlık el yapımı rakı, 11 şişe 70cl, 8 adet 70 cl sahte rakı, 4 adet 100 cl sahte rakı, 3 adet 150 cl sahte rakı ele geçirildi.

Sahte içkilere el koyan Çorlu KOM ekipleri N.M.'yi de ifadesine başvurmak üzere gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 

 

ETİKETLER

BayramiçkisahteTekirdağ

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak, MHP'nin voleybolcuları hedef alan Birol Şahin tutumunu eleştirdi: MHP,...

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24