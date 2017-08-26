Bayram öncesi gingerli ekipler görev başında

Nilüfer DEMİR/BODRUM(Muğla), (DHA)- BODRUM\'da jandarma sorumluk bölgesinde, Kurban Bayramı nedeniyle güvenlik önemleri arttırıldı. Trafik önlemlerinin yanı sıra asayiş olayları açısından plajlar ve yürüyüş alanlarında da gingerli ekipler, göreve başladı.

Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından uzun bayram tatili ile bölgede yoğunluğun artmasıyla güvenlik önlemleri de arttırıldı. Trafik kazalarının önlenmesi için ekipler, yol kenarlarındaki kontrol noktalarında kontrollerini sıklaştırdı. Yol kenarlarına da tatilcilerin hız yapmasını engellemek amacıyla jandarma arabası levhaları yerleştirildi. Turgutreis, Gündoğan, Göltürkbükü ve Gümüşlük Mahallelerinde sahil, liman ve yürüyüş yollarında gingerli ekipler göreve başladı. Tatilcilerin ve turistlerin yoğun olarak bulunacağı yerlerde, 2\'şer gingerli jandarma devriye görevi gerçekleştirdi. Bayram süresince de önlemlerinde en üst seviyede tutulacağı belirtildi.

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