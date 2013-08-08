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Dünya

Bayram namazına giden Esad'a 'saldırı düzenlendi' iddiası

Suriye'de Beşar Esad'ın da bulunduğu konvoya saldırı düzenlendiği iddia edildi

08 Ağustos 2013 11:54

Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın konvoyuna saldırıda bulunulduğu iddia edildi. Suriye Enformasyon Bakanı Umran Zuabi, "Saldırı haberi tamamen yalan" açıklaması yaptı.
 
Uluslararası haber ajansı Reuters, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın konvoyunun Şam'da bir camiye giderken roketli saldırıya uğradığını ileri sürdü.

Saldırı iddiaları sonrası Suriye devlet ajansı SANA ve devlet televizyonu, Beşşar Esad'ın namaz kılarken görüntülerini yayınladı.


'Camiye giderken saldırı'


Suriye'deki muhalif silahlı örgüt "Liva El İslam Tugayları" militanı İslam Aluş, Esad'ın konvoyunu Suriye'nin başkenti Şam'da Malki bölgesinde hedef aldıklarını söyledi.

Muhalif militan Aluş, Enes bin Malik Camisi'ne bayram namazı için yola çıkan Esad'ın konvoyuna roket saldırısında bulunduklarını ileri sürdü. Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın konutu Malki bölgesinde bulunuyor.


Suriyeli bakan yalanladı


Suriye Enformasyon Bakanı ise, Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın konvoyunun isyancılar tarafından saldırıya uğradığı iddialarını yalanladı.

Suriye devlet televizyonuna konuşan Enformasyon Bakanı Umran Zuabi, "Saldırı haberi tamamen yalan" açıklaması yaptı.

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