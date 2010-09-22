T24 LogoT24 Logo
Gündem

BAYRAM MERAL'İN OĞLUNA DAVA ANKARA (A.A)

22 Eylül 2010 13:34

-BAYRAM MERAL'İN OĞLUNA DAVA ANKARA (A.A) - 22.09.2010 - CHP Ankara Milletvekili Bayram Meral'in oğlu Kemal Meral hakkında, Karum'daki bir iş yeri sahibini tehdit ettiği ve malına zarar verdiği iddiasıyla dava açıldı. İddianamede, Meral ile kafe işleten müşteki Serdar Çakmak'ın Karum alışveriş merkezinde iş yerleri bulunduğu belirtildi.  Meral'in, daha önce aralarında meydana gelen bazı olayların basında yer alması sebebiyle Çakmak ile tartıştığı bildirilen iddianamede, Meral'in, Çakmak'a sinkaflı sözlerle hakaret ettiği ve ''Seni buradan göndereceğim. Sana neler yapacağımı göreceksin. İş yerini kapattıracağım'' sözleriyle tehditte bulunduğu kaydedildi. Meral'in, Çakmak'ın iş yerine ait eşyaları tekmeleyip, zarar verdiği de ifade edilen iddianamede, Meral'in ''hakaret, mala zarar verme ve tehdit'' suçlarını işlediği savunularak, 1 yıl 3 aydan 7 yıla kadar hapis cezası ile adli para cezasına çarptırılması talep edildi. Dava, Ankara 21. Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24