-BAYRAM MERAL'İN OĞLUNA DAVA ANKARA (A.A) - 22.09.2010 - CHP Ankara Milletvekili Bayram Meral'in oğlu Kemal Meral hakkında, Karum'daki bir iş yeri sahibini tehdit ettiği ve malına zarar verdiği iddiasıyla dava açıldı. İddianamede, Meral ile kafe işleten müşteki Serdar Çakmak'ın Karum alışveriş merkezinde iş yerleri bulunduğu belirtildi. Meral'in, daha önce aralarında meydana gelen bazı olayların basında yer alması sebebiyle Çakmak ile tartıştığı bildirilen iddianamede, Meral'in, Çakmak'a sinkaflı sözlerle hakaret ettiği ve ''Seni buradan göndereceğim. Sana neler yapacağımı göreceksin. İş yerini kapattıracağım'' sözleriyle tehditte bulunduğu kaydedildi. Meral'in, Çakmak'ın iş yerine ait eşyaları tekmeleyip, zarar verdiği de ifade edilen iddianamede, Meral'in ''hakaret, mala zarar verme ve tehdit'' suçlarını işlediği savunularak, 1 yıl 3 aydan 7 yıla kadar hapis cezası ile adli para cezasına çarptırılması talep edildi. Dava, Ankara 21. Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek.