-BAYRAM MERAL'İN OĞLU YARGIÇ KARŞISINDA ANKARA (A.A) - 30.09.2010 - CHP Ankara Milletvekili Bayram Meral'in oğlu Kemal Meral'in, Karum'daki bir iş yeri sahibini tehdit ettiği ve malına zarar verdiği iddiasıyla yargılanmasına başlandı. Ankara 21. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Kemal Meral ile avukatı katıldı. Meral, ifadesinde, Karum'da lokanta işlettiğini belirtti. Müşteki Çakmak'ın, bu lokantanın karşısındaki bir yeri kafe için kiraladığını anlatan Meral, daha sonra Çakmak'ın içki ruhsatı da aldığını söyledi. Meral, ''Ben de hem çevreye kötü koku yaydığı hem de yönetimle yaptığı sözleşmeye aykırı davrandığı gerekçesiyle şikayet ettim. Bunun üzerine husumet oluştu. Tartıştığımızda şikayeti geri almayacağımı ve burayı kapattıracağımı söyledim. Karşılıklı küfürleştik'' diye konuştu. Duruşma, şikayetçinin delillerini bildirmesi ve diğer eksiklerin giderilmesi için ertelendi. İddianamede, Meral'in, Çakmak'a karşı, ''hakaret, mala zarar verme ve tehdit'' suçlarını işlediği savunularak, 1 yıl 3 aydan 7 yıla kadar hapis cezası ile adli para cezasına çarptırılması talep ediliyor.